Kiev accuse Moscou d'avoir attaqué deux cargos en mer Noire, tuant un marin syrien


Attaque d'un cargo battant pavillon comorien : Kiev accuse Moscou !
Image d'illustration

L'Ukraine a accusé vendredi l'armée russe d'avoir frappé avec des drones deux cargos naviguant en mer Noire, causant la mort d'un marin de nationalité syrienne, après plusieurs attaques similaires ces dernières semaines.

Sur Telegram, un vice-premier ministre, Oleksiï Kouleba, a affirmé que le cargo sur lequel est mort ce membre d’équipage syrien se trouvait près du port d’Odessa au moment de l’attaque. Il transporte du soja et navigue sous pavillon comorien.

Le deuxième navire se rendait, lui, vers le port ukrainien de Tchornomorsk pour être chargé en céréales et, selon des informations préliminaires, il pourrait y avoir des «blessés», a dit Oleksiï Kouleba, qui précise que ce cargo bat pavillon des îles caribéennes de Saint-Christophe-et-Niévès.

Le gouverneur d'Odessa, Oleg Kiper, a confirmé la mort d'un marin syrien sur le navire battant pavillon comorien et indiqué qu'un ressortissant syrien avait été blessé sur l'autre navire.

«C'est un horrible crime de guerre!», a dénoncé Oleksiï Kouleba, accusant Moscou de viser «délibérément» des cibles civiles, les transports maritimes internationaux et la logistique alimentaire.

Depuis plus d'un mois, les attaques des deux camps en mer Noire, sur des infrastructures portuaires ou des navires, se multiplient.

Plusieurs attaques de drones ukrainiens y ont visé des pétroliers liés à la Russie. L'Ukraine a aussi visé à plusieurs reprises ces derniers mois des ports russes sur la mer Noire, en particulier celui de Novorossiïsk.

Pour sa part, Moscou a intensifié des frappes dans la région ukrainienne d'Odessa sur des infrastructures énergétiques et maritimes.

Le président russe Vladimir Poutine avait menacé d'intensifier les attaques sur les ports ukrainiens, en réponse aux opérations de Kyïv en mer Noire.

AFP

