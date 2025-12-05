Sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens : la voix des jeunes scientifiques comoriens. Mais son implication ne s’arrête pas là. Elle affirme

Sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens : la voix des jeunes scientifiques comoriens







Dans le cadre de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (RAM), une session interactive s’est tenue ce jeudi 4 décembre à l’École de Médecine et de Santé Publique de Moroni avec l'appui de l'OMS. L’objectif : mobiliser les jeunes universitaires scientifiques autour de cette problématique mondiale. Dans le cadre de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (RAM), une session interactive s’est tenue ce jeudi 4 décembre à l’École de Médecine et de Santé Publique de Moroni avec l'appui de l'OMS. L’objectif : mobiliser les jeunes universitaires scientifiques autour de cette problématique mondiale.





Parmi les participants, Haïriyat Charcane, étudiante en Licence de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), a partagé ses impressions et son engagement.





Pour Haïriyat, cet événement a été un rappel fort sur l’importance d’une utilisation responsable des antibiotiques. Elle explique : « L’idée est de surveiller la prise d’antibiotiques, éviter les abus et respecter les doses pour prévenir l’inefficacité en cas de maladies graves. »





Mais son implication ne s’arrête pas là. Elle affirme avec conviction : « Je m’engage à sensibiliser mon entourage sur les dangers et les conséquences liés à la résistance aux antimicrobiens. »





Haïriyat encourage également les organisateurs à poursuivre leurs efforts pour changer les comportements et trouver des solutions durables.





Cette prise de conscience a inspiré son projet tutoré pour la dernière année de licence, preuve que ces initiatives peuvent déclencher des actions concrètes. OMS Comores