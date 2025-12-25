Remise de 9 motos, 8 ordinateurs et un camion frigorifique à la Direction de la Santé de Ndzuani. Parmi les principales réalisations du Projet Vaccin.

9 motos, 8 ordinateurs et un camion frigorifique remis à la Direction régionale de la Santé de Ndzuani







Dans le cadre de la clôture du Projet Vaccin, une conférence de restitution des réalisations a été organisée ce jeudi 25 décembre 2025 au Palais de Dar-Nadjah, en présence du Ministre de la Santé, M. Ahamadi Sidi Nahouda, de Mme Abasse Daima, Secrétaire générale du Gouvernorat de Ndzuani représentant le Gouverneur Dr Zaidou Youssouf, du Directeur régional de la Santé, Dr Anssufoudine Mohamed, ainsi que des maires, préfets, des responsables sanitaires et des représentants des partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de la clôture du Projet Vaccin, une conférence de restitution des réalisations a été organisée ce jeudi 25 décembre 2025 au Palais de Dar-Nadjah, en présence du Ministre de la Santé, M. Ahamadi Sidi Nahouda, de Mme Abasse Daima, Secrétaire générale du Gouvernorat de Ndzuani représentant le Gouverneur Dr Zaidou Youssouf, du Directeur régional de la Santé, Dr Anssufoudine Mohamed, ainsi que des maires, préfets, des responsables sanitaires et des représentants des partenaires techniques et financiers.





À cette occasion, la Direction régionale de la Santé de Ndzuani a bénéficié d’importants équipements remis par le Ministre de la Santé, à savoir : 9 motos, offertes par Gavi; 8 ordinateurs portables, accompagnés d’onduleurs et de clés USB, offerts par la Croix-Rouge française; un camion frigorifique, destiné au renforcement de la chaîne du froid.





Parmi les principales réalisations du Projet Vaccin figurent : la mise en place d’un Centre des opérations d’urgence de santé publique à Hombo Mutsamudu; la réhabilitation de 10 postes sanitaires sur l’île ; l’équipement de 14 postes de santé en systèmes solaires.





L’ensemble de ces réalisations s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à l’acquisition des vaccins contre la COVID-19 et au renforcement du système de santé, contribuant ainsi à l’amélioration durable de la couverture sanitaire à Ndzuani.





Nadhuifou Houmadi, Ndzuani infos