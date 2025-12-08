« Nous revenons avec un savoir-faire solide et la volonté de servir notre pays »

Retour de 12 jeunes Comoriens formés en Éthiopie : le gouvernement réaffirme son engagement pour le développement du secteur aérien


Le Ministère des Transports Maritime et Aérien informe l’opinion nationale du retour au pays de 12 jeunes Comoriens ayant bénéficié d’une formation spécialisée de deux ans en Éthiopie, axée sur le contrôle aérien et les métiers critiques de la navigation aérienne. Cette initiative, intégralement financée par le gouvernement comorien, s’inscrit dans la politique nationale visant à renforcer les compétences locales dans un secteur stratégique pour le développement économique et la sécurité du trafic aérien.

La délégation a été accueillie, ce vendredi, à l’aéroport international Prince Saïd Ibrahim par Madame la Ministre des Transports Maritime et Aérien, assurant l’intérim du Président de l’Union des Comores, accompagnée des cadres du ministère et des représentants de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACM).

Dans son allocution, la Ministre a chaleureusement félicité les jeunes diplômés pour leur réussite et leur engagement. Elle a souligné que le gouvernement « considère cette initiative comme un modèle de renforcement des capacités nationales et un jalon essentiel pour la mise en place d’une réglementation moderne et conforme aux standards internationaux du secteur aérien ». Elle a également rappelé que le développement du capital humain demeure au cœur de la vision du Chef de l’État visant à améliorer la sécurité, la qualité et la compétitivité du transport aérien aux Comores.

Au nom de ses camarades, Ali Nasserdine, l’un des bénéficiaires, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement comorien, notamment le Ministère des Transports Maritime et Aérien, pour l’accompagnement constant durant leur séjour de formation en Éthiopie. « Nous revenons avec un savoir-faire solide et la volonté de servir notre pays », a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’investir dans la jeunesse pour garantir la modernisation du pays.

Nabahane Mlatamou

