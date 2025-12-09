Le journaliste Houssamidine Ben Ahmed reçu par la ministre qatarie de l'éducation

DIPLOMATIE MÉDIATIQUE : LE JOURNALISTE DE L'ORTC REÇU PAR LA MINISTRE QATARIE DE L'ÉDUCATION


Houssamidine Ben Ahmed, journaliste de l’ORTC actuellement en mission au Qatar, a été reçu ce mardi par Son Excellence Lolwah bint Rashid bin Mohammed Al Khater, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Qatar.

​Au cours de cet entretien de haut niveau, la ministre a salué le travail remarquable réalisé par le journaliste comorien durant la Coupe arabe.

​Elle a encouragé Houssamidine Ben Ahmed à poursuivre cette dynamique positive qui contribue à valoriser l’image de son pays auprès de millions de téléspectateurs arabes. Cette reconnaissance internationale témoigne du professionnalisme du journalisme comorien. Ortc

