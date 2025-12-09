Le journaliste Houssamidine Ben Ahmed reçu par la ministre qatarie de l'éducation. Au cours de cet entretien de haut niveau, la ministre a salué le tr

DIPLOMATIE MÉDIATIQUE : LE JOURNALISTE DE L'ORTC REÇU PAR LA MINISTRE QATARIE DE L'ÉDUCATION







Houssamidine Ben Ahmed, journaliste de l’ORTC actuellement en mission au Qatar, a été reçu ce mardi par Son Excellence Lolwah bint Rashid bin Mohammed Al Khater, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Qatar. Houssamidine Ben Ahmed, journaliste de l’ORTC actuellement en mission au Qatar, a été reçu ce mardi par Son Excellence Lolwah bint Rashid bin Mohammed Al Khater, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Qatar.





​Au cours de cet entretien de haut niveau, la ministre a salué le travail remarquable réalisé par le journaliste comorien durant la Coupe arabe.





​Elle a encouragé Houssamidine Ben Ahmed à poursuivre cette dynamique positive qui contribue à valoriser l’image de son pays auprès de millions de téléspectateurs arabes. Cette reconnaissance internationale témoigne du professionnalisme du journalisme comorien. Ortc