Aéroport de Hahaya : Des passagers bloqués à bord d'Ethiopian Airlines !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 28 décembre 2025 2025-12-28T18:54:00+01:00 Modifier ce post

Aéroport de Hahaya : Des passagers bloqués à bord d'Ethiopian Airlines ! Des agents de l'aéroport sous couvert d'anonymat, disent que l'autorisation d

Aéroport de Hahaya : Masala ya Zidi, les Épices Dépassent


Aéroport de Hahaya : Des passagers bloqués à bord d'Ethiopian Airlines !

L'avion d'Ethiopian Airlines qui devait décoller est toujours à terre, avec les passagers à bord depuis 3 heures de temps.

Selon les passagers, le Commandant parle d'une mise à jour, réglages de l'avion. Des agents de l'aéroport sous couvert d'anonymat, disent que l'autorisation de de décoller n'a pas été donnée.

Yoni ratria pvanu iyewuha. Nakke mifano pwema.

HaYba Jumla Digital African Voice Form Moroni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières