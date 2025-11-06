Un prêt de 137 millions de dollars pour le port de Moroni. Ce financement vise à moderniser les infrastructures portuaires essentielles au développeme

La Banque africaine de développement accorde un prêt de 137 M$ aux Comores pour un corridor maritime







L’Union des Comores a reçu un prêt de 137 M$ de la Banque africaine de développement le 27 octobre. Il vise à créer un corridor maritime. L’Union des Comores a reçu un prêt de 137 M$ de la Banque africaine de développement le 27 octobre. Il vise à créer un corridor maritime.





Dans sa stratégie d’aide aux pays en développement, la Banque africaine de Développement (BAD) accorde un prêt de 137 M$. Une annonce faite lors d’une réception à Moroni, la capitale de l’Union des Comores le 27 octobre.

La participation d’autres institutions





Le financement de la BAD est composé d’un don principal de 135 M$ du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque, et d’un autre don de 2 M$ issus du Fonds d’appui à la transition. Outre la BAD, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, l’Agence française de développement, auxquels se joindront l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement, cofinanceront. L’ensemble de ces institutions mobilisent plus de 110 M$ supplémentaires. Enfin, le Centre Mondial pour l’Adaptation a également fourni un appui. Il est intervenu pour l’évaluation des risques climatiques sur les infrastructures portuaires. Il propose des options d’adaptation à prendre en compte dans la conception des ouvrages.

Moderniser les infrastructures portuaires





Ce financement vise à moderniser les infrastructures portuaires essentielles au développement économique des îles de l’Union des Comores. De plus, il facilite les échanges commerciaux et renforce la connectivité régionale. Il permettra à l’archipel de tirer parti de sa position géographique stratégique dans le canal du Mozambique. L’Union des Comores ambitionne de devenir un pôle logistique entre l’Afrique et l’Asie.

La perspective d’une zone économique spéciale





« Aujourd’hui, grâce à cette corporation renforcée, nous franchissons une nouvelle étape dans la modernisation de nos infrastructures portuaires et maritimes, avec en perspective la création d’une zone économique spéciale », a ajouté Yasmine Hassane Alfeine, ministre comorienne du Transport maritime et aérien. Pour le président de l’Union des Comores, « Le corridor maritime, que nous lançons aujourd’hui, est le témoignage éloquent de notre capacité à bâtir une nation résiliente, pleinement intégrée dans la dynamique régionale et continentale. »





Ports et corridors