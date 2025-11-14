Un jeune interpellé pour un comportement à caractère gay jugé contraire aux normes religieuses

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 14 novembre 2025 2025-11-14T12:31:00+01:00 Modifier ce post

Un jeune interpellé pour un comportement à caractère gay jugé contraire aux normes religieuses. L’incident, rare dans le contexte local, a rapidement.

Fomboni : un jeune interpellé pour un comportement à caractère gay jugé contraire aux normes religieuses


Un jeune interpellé pour un comportement à caractère gay jugé contraire aux normes religieuses

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été arrêté ce vendredi à Fomboni après des agissements à caractère gay considérés comme contraires aux normes religieuses et aux valeurs sociales de l’île. Le comité du quartier islamique, alerté par la situation jugée inhabituelle, a immédiatement saisi la Gendarmerie.

Le jeune homme a été interpellé en pleine journée dans la ville de Fomboni avant d’être remis à la Gendarmerie nationale. Selon plusieurs sources locales, il aurait adopté un comportement à caractère gay, perçu comme contraire aux règles religieuses et morales traditionnellement respectées à Mohéli, où les pratiques sociales demeurent fortement influencées par les principes islamiques.

L’incident, rare dans le contexte local, a rapidement suscité l’inquiétude du comité du quartier islamique. Ses membres, estimant que la situation risquait de troubler l’ordre public et d’aller à l’encontre des normes religieuses établies, ont aussitôt contacté la brigade de recherches afin que les autorités sécuritaires prennent en charge l’affaire.

Actuellement, la Gendarmerie procède aux vérifications nécessaires conformément aux procédures légales. Les forces de l’ordre cherchent à déterminer la nature exacte des faits rapportés, ainsi que leur éventuelle qualification au regard du code pénal comorien.

En attendant les conclusions officielles, les autorités appellent à la prudence et au calme, rappelant que l’enquête suit son cours et que toute affaire sensible doit être traitée dans le respect des lois et des principes de justice, malgré les réactions que peuvent susciter de tels comportements dans un environnement social et religieux conservateur.

Mohéli matin

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières