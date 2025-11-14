Un jeune interpellé pour un comportement à caractère gay jugé contraire aux normes religieuses. L’incident, rare dans le contexte local, a rapidement.

Fomboni : un jeune interpellé pour un comportement à caractère gay jugé contraire aux normes religieuses







Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été arrêté ce vendredi à Fomboni après des agissements à caractère gay considérés comme contraires aux normes religieuses et aux valeurs sociales de l’île. Le comité du quartier islamique, alerté par la situation jugée inhabituelle, a immédiatement saisi la Gendarmerie. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été arrêté ce vendredi à Fomboni après des agissements à caractère gay considérés comme contraires aux normes religieuses et aux valeurs sociales de l’île. Le comité du quartier islamique, alerté par la situation jugée inhabituelle, a immédiatement saisi la Gendarmerie.





Le jeune homme a été interpellé en pleine journée dans la ville de Fomboni avant d’être remis à la Gendarmerie nationale. Selon plusieurs sources locales, il aurait adopté un comportement à caractère gay, perçu comme contraire aux règles religieuses et morales traditionnellement respectées à Mohéli, où les pratiques sociales demeurent fortement influencées par les principes islamiques.





L’incident, rare dans le contexte local, a rapidement suscité l’inquiétude du comité du quartier islamique. Ses membres, estimant que la situation risquait de troubler l’ordre public et d’aller à l’encontre des normes religieuses établies, ont aussitôt contacté la brigade de recherches afin que les autorités sécuritaires prennent en charge l’affaire.





Actuellement, la Gendarmerie procède aux vérifications nécessaires conformément aux procédures légales. Les forces de l’ordre cherchent à déterminer la nature exacte des faits rapportés, ainsi que leur éventuelle qualification au regard du code pénal comorien.





En attendant les conclusions officielles, les autorités appellent à la prudence et au calme, rappelant que l’enquête suit son cours et que toute affaire sensible doit être traitée dans le respect des lois et des principes de justice, malgré les réactions que peuvent susciter de tels comportements dans un environnement social et religieux conservateur.





