Supprimer le poste de gouverneur permettrait de réaliser des économies significatives

Supprimer le poste de gouverneur permettrait de réaliser des économies significatives. Je propose que les gouvernorats soient transformés en grandes p

Supprimer le poste de gouverneur permettrait de réaliser des économies significatives

Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le poste de gouverneur, tel qu’il existe aujourd’hui aux Comores, a perdu toute pertinence. Cette fonction, devenue davantage symbolique qu’utile, représente surtout une charge financière importante pour un État déjà fragilisé par des difficultés budgétaires et dont sa survie dépend de l'extérieur comme l'a souligné récemment le ministre des Finances d'Azali Assoumani.

Supprimer le poste de gouverneur permettrait de réaliser des économies significatives, lesquelles pourraient être réinvesties dans des secteurs essentiels, notamment pour rémunérer correctement les agents réellement productifs de l’État, comme les enseignants.

Je propose que les gouvernorats soient transformés en grandes préfectures, ce qui simplifierait l’organisation territoriale du pays. Nous aurions ainsi trois préfectures principales, correspondant aux trois îles, tandis que les actuelles préfectures deviendraient des sous-préfectures.

Cette réforme permettrait de rationaliser la gestion administrative, réduire les dépenses inutiles et renforcer l’efficacité de l’action publique, tout en évitant de gaspiller des millions pour élire des gouverneurs dont l’impact sur le développement reste très limité.

Youssouf Djoumoi
Professeur d'Economie-Gestion
(diplômé en économie et en administration publique)

