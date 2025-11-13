SOUEF MOHAMED EL-AMINE : ITINÉRAIRE D’UN DIPLOMATE D’EXCEPTION







Il est des rencontres qui marquent une vie, des figures qui, par leur présence, leur humilité et leur clairvoyance, deviennent des repères dans nos parcours. Son Excellence Souef Mohamed El-Amine, aujourd'hui Chef de Cabinet du président de la Commission de l'Union Africaine, SEM Mahmoud Ali Youssouf, appartient sans conteste à cette catégorie d'hommes rares qui laissent derrière eux une empreinte humaine et intellectuelle profonde.





Les premiers échos d’une destinée





Ma rencontre avec Souef remonte à 2007, à la Bibliothèque universitaire de Paris 8, ce lieu de savoir et de silence où se croisent les esprits en quête de sens et d’avenir. Nos échanges se sont rapidement étendus au-delà des murs de l’université, dans les activités culturelles foisonnantes de l’association Arc-en-Ciel, qui rassemblait alors les étudiants comoriens de France.





Entre débats, soirées culturelles et cafés littéraires organisés par les Éditions de la Lune de Msa Ali Djamal, rue des Écoles, au cœur du Quartier Latin, nos chemins se sont souvent croisés. De 2007 à 2011, Souef y brillait non seulement par sa présence, mais surtout par sa simplicité, sa chaleur humaine et son écoute toujours sincère.





Et pourtant, le destin semblait déjà tisser nos liens bien avant ces années parisiennes. En 1997, mes premiers amis très proches à Mitsoudjé n’étaient autres que El-Haydar et Roubouanti Souef, respectivement son petit frère et sa petite sœur. Nous partagions alors les couloirs de l’école Muigni-Baraka, et je me rendais souvent chez eux, dans leur maison familiale emblématique, à Mitsoudjé. Cette demeure, toujours debout, a connu plusieurs vies et rénovations élégantes, mais demeure un lieu chargé de mémoire et de fidélité, à l’image de la famille Souef.





Un serviteur de l’État au parcours exemplaire





Diplomate chevronné, Souef Mohamed El-Amine incarne à lui seul une part de l’histoire institutionnelle et politique des Comores. Ancien cadre d’État à la Présidence sous Saïd Mohamed Djohar, puis Ambassadeur au Caire sous Mohamed Taki Abdulkarim, et député en 2004 puis Ministre des Affaires étrangères sous le premier mandat d’Azali Assoumani, il a également occupé plusieurs hautes fonctions à l’international.





Ambassadeur des Comores auprès des Nations Unies, il fut ensuite Chef de missions onusiennes sur plusieurs terrains sensibles : le Mali, la Somalie, le Soudan (Darfour)… autant de contextes qui ont révélé son sens du devoir, sa capacité d’écoute et sa maîtrise des équilibres géopolitiques les plus délicats.





Son retour au Ministère comorien des Affaires étrangères en 2017 fut celui d’un homme d’expérience, décidé à transmettre et à reconstruire. C’est dans ce cadre que nos routes se sont à nouveau rejointes, lorsque j’ai intégré en 2018 le Ministère en tant qu’attaché de presse, avant de devenir, sous sa bienveillance et sa confiance, son conseiller en communication.





Un diplomate écrivain et humaniste





Travailler à ses côtés fut une école d’exigence et de rigueur. Ensemble, nous avons contribué à la création du premier Guide diplomatique du Département, un document de référence pour le corps diplomatique comorien, et à la mise en place d’une revue de presse quotidienne destinée aux représentations diplomatiques des Comores à travers le monde. Ces initiatives, modestes mais structurantes, portaient la marque de son attachement à la modernisation et à la visibilité du pays.





Mais au-delà du diplomate, j’ai découvert en Souef l’écrivain, le chercheur, le penseur discret. Sa plume, à la fois élégante et profonde, traduit une âme curieuse, amoureuse du verbe et de la connaissance. Il est auteur de plusieurs ouvrages notamment « Les Comores en mouvement », (2008), « Les grands défis de la politique étrangères des Comores » (2009), « Le transport aérien aux Comores : entre sécurité et souveraineté » (2009), « Souef Aliamane, la cité merveille » (2011), « Discours et images des Comores », (2013), « Réflexion sur la géopolitique de l’océan Indien » (2022).





Polyglotte accompli, il manie avec aisance l’anglais, l’arabe, le français, le swahili et le comorien, passant d’une langue à l’autre avec une élégance naturelle qui reflète sa capacité à dialoguer avec le monde.





Une grandeur dans la simplicité





Sociable, sobre, profondément humain, Souef Mohamed El-Amine séduit par sa modestie et son respect de l’autre. Ceux qui l’ont côtoyé, aux Comores comme à l’étranger, témoignent de la même impression : celle d’un homme de dialogue, de consensus, d’équilibre — qualités devenues rares dans l’arène politique et diplomatique.





Aujourd’hui, au sein de l’Union Africaine, son parcours continue d’inspirer les jeunes générations comoriennes et africaines. Il incarne la réussite méritée, bâtie sur la compétence, la discrétion et la fidélité à des valeurs humanistes.





Témoigner du parcours de Souef Mohamed El-Amine, c’est saluer un itinéraire de service et d’excellence. C’est aussi rappeler que derrière les fonctions et les titres, il y a un homme — un frère, un mentor, un esprit — dont la grandeur réside d’abord dans la simplicité et la générosité.

Excusez-moi ! C’était plus fort que moi. Il fallait que je le dise !





Abdoulatuf Bacar