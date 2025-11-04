Le stade de Malouzini retrouve peu à peu son éclat !

Le stade de Malouzini retrouve peu à peu son éclat et se prépare à redevenir un symbole de fierté nationale, grâce à la mobilisation et à la solidari!

La SONEDE, partenaire essentiel de la réhabilitation du stade de Malouzini


Le stade de Malouzini retrouve peu à peu son éclat !

Depuis le 3 septembre 2024, la SONEDE apporte un appui concret et durable à la réhabilitation du stade de Malouzini à travers la livraison régulière de camions citernes d’eau, essentielle à l’entretien et à la remise en état de la pelouse.

Dès le début du projet, la SONEDE a assuré l’alimentation en eau de manière continue, depuis les premières phases d’arrosage jusqu’à la réussite du poussé du gazon, et continue encore aujourd’hui à fournir l’eau nécessaire pour maintenir la qualité du terrain.

Ce travail est rendu possible grâce à la direction générale de la SONEDE, avec l’appui du ministère des Finances, que nous remercions vivement pour son accompagnement constant. Ce soutien a permis à la SONEDE de répondre efficacement aux besoins de l’entreprise chargée des travaux, en assurant une moyenne de 100 m³ d’eau par jour.

Grâce au soutien financier du gouvernement, cette initiative permet d’assurer un arrosage continu et maîtrisé, garantissant ainsi un terrain de qualité optimale pour accueillir les futures rencontres internationales de l’équipe nationale des Cœlacanthes.

Ce partenariat n’est pas nouveau : la SONEDE s’est toujours tenue aux côtés du stade Malouzini et de la Fédération de football des Comores, répondant à chaque besoin en eau exprimé. Cette constance illustre l’engagement de la SONEDE en faveur du sport, de la jeunesse et du développement des infrastructures nationales.

Aujourd’hui, le stade de Malouzini retrouve peu à peu son éclat et se prépare à redevenir un symbole de fierté nationale, grâce à la mobilisation et à la solidarité de tous les acteurs impliqués. SONEDE

