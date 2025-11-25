Intervention de Boléro : Quand l’éloquence dévoile les vérités oubliées ! La réponse de Saïd Mohamed Tcheikh était vraiment grotesque : il a répondu..

Quand l’éloquence dévoile les vérités oubliées : réflexion après l’intervention de Hamada Mmadi Bolero





Quel éloquence !







Hier, j’ai suivi l’intervention de l’ancien président par intérim Hamada Mmadi bolero avec notre journaliste Mchangama Oubeid Athouman. J’ai pris conscience de quelques points sur lesquels je suis d’accord avec lui. Quelles que soient nos divergences politiques, il faut reconnaître que c’est un excellent orateur, très intelligent, contrairement à d’autres chez qui on n’arrive même pas à cerner leurs positions. Hier, j’ai suivi l’intervention de l’ancien président par intérim Hamada Mmadi bolero avec notre journaliste Mchangama Oubeid Athouman. J’ai pris conscience de quelques points sur lesquels je suis d’accord avec lui. Quelles que soient nos divergences politiques, il faut reconnaître que c’est un excellent orateur, très intelligent, contrairement à d’autres chez qui on n’arrive même pas à cerner leurs positions.





Premièrement, Hamada Mmadi Bolero a tapé fort hier en montrant que les premiers séparatistes sont les Wangazidja. Sur ce point, il a raison, car je me rappelle qu’aux années 1970, lorsque j’étais à Mohéli à Wanani chez Bweuni Chipenda, il y avait un grand commerçant nommé Mze. Il m’a raconté l’histoire — paix à son âme — de l’ancien président Saïd Mohamed Tcheikh concernant une demande de certains Moheliens pour avoir des routes goudronnées.





La réponse de Saïd Mohamed Tcheikh était vraiment grotesque : il a répondu « depuis quand les ânes ont besoin de routes goudronnées ? » C’était une façon de rabaisser les Moheliens. Même lorsqu’il était président, il a toujours refusé de nommer un Mohelien ministre. Le premier président comorien qui a nommé un Mohelien dans son gouvernement, paix à son âme, c’est le Prince Saïd Ibrahim, qui avait nommé le père de l’ancien gouverneur Fadhuil comme ministre. Au final, Mohéli a toujours été considérée par la plupart des gouvernements wangazidja comme les ramasseurs de miettes.





Deuxième point sur lequel je suis d’accord avec lui : le fait qu’un Mohelien qui vient de France ou d’ailleurs, en arrivant à Moroni, est obligé de se débrouiller encore une fois avec un autre billet pour rentrer à Mohéli, sans ses bagages qu’il a ramenés. Car même s’il revient avec ses 46 kilos de France, il n’a droit qu’à 15 kilos sur la ligne Moroni–Mohéli. Ce qui est étonnant, c’est qu’il est aussi obligé de prendre un hôtel à Moroni pour au minimum trois jours, juste pour espérer avoir un vol pour Mohéli, sans aucune prise en charge de la compagnie aérienne ou du gouvernement. Toutes ces charges tombent uniquement sur lui-même. Il faut reconnaître que les Moheliens sont les premiers perdants dans notre pays. Même en regardant les gouvernements ou l’administration, les Moheliens passent toujours derrière : deux poids, deux mesures.





Troisième point d’accord avec lui : certains leaders wangazidja veulent à tout prix exclure la tournante. La raison soulevée par Hamada Mmadi Bolero est juste : la plupart de ces leaders ont déjà la soixantaine. Dans leur calcul, faire dix ans à Anjouan puis dix ans à Mohéli avant de revenir à la Grande Comore, cela les amènerait à au moins 80 ans. Ils savent que pour eux, c’est fini. C’est la raison pour laquelle ces leaders veulent exclure la tournante.





Le seul point sur lequel je ne suis pas d’accord avec Hamada Mmadi Bolero concerne la réconciliation nationale. Pour moi, nous n’avons pas besoin d’une réconciliation nationale : nous avons seulement besoin que le colonel Assoumani Azali respecte la tournante, point barre. L’enjeu derrière cette soi-disant réconciliation, c’est que le colonel Assoumani Azali veut changer la constitution à sa mesure pour faire passer son fils, Nour El Fathihou, comme président de l’Union des Comores. Dans cette optique, je suis totalement défavorable à cette mascarade de réconciliation. J’ai donc demandé à Hamada Mmadi Bolero s’il n’était pas, aujourd’hui, au courant de cette stratégie « azaliste » de vouloir les piéger encore une fois.





Pour finir, je me suis tellement régalé en entendant Hamada Mmadi Bolero dire que si Shaitân avait un portable, il l’aurait appelé, en référence à l’affaire Bachar.





Sincèrement, on peut l’aimer ou le détester, mais acceptons la réalité : Hamada Mmadi Bolero est un homme intelligent, qui sait ce qu’il dit, contrairement aux autres. Encore une fois, merci au journaliste Oubeid Mchangama pour la manière dont il a mené un débat loyal et bien organisé dans les deux camps.





En fin de compte, ce débat nous rappelle qu’au-delà des appartenances politiques, c’est la recherche de justice, d’équité et de respect entre les îles qui doit guider notre réflexion. Les Comores ne pourront avancer que lorsque chaque citoyen — de Ngazidja, d’Anjouan ou de Mohéli — se sentira respecté et représenté. Continuons d’écouter, d’analyser et de dialoguer avec lucidité pour bâtir un avenir réellement uni.





Hadji Mbae soilihi

Citoyen libre