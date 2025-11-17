Football : les Coelacanthes des Comores écrasent la Namibie 4 à 0

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 17 novembre 2025 2025-11-17T19:55:00+01:00 Modifier ce post

Football : les Coelacanthes des Comores écrasent la Namibie 4 à 0. Grâce à une maîtrise collective, une animation offensive efficace et une solidité d

Football : les Coelacanthes des Comores écrasent la Namibie 4 à 0

Les Comores ont largement dominé la Namibie en s’imposant 4–0, ce lundi au stade omnisports de Malouzini, lors d’un match amical qui a confirmé la montée en puissance des Cœlacanthes. 

Dès le début de la rencontre, les hommes du sélectionneur ont imposé leur rythme, multipliant les phases offensives et mettant constamment la défense namibienne sous pression. 

Grâce à une maîtrise collective, une animation offensive efficace et une solidité défensive remarquable, les Comores ont su faire la différence et contrôler la partie jusqu’au coup de sifflet final. Cette victoire nette vient renforcer la dynamique positive de la sélection et nourrir la confiance du groupe en vue de la CAN 2025 au Maroc. Ortc

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières