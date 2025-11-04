Coca-Cola Comores : Fin de production à Patsy. La colère monte parmi les employés de Comco, la filiale comorienne de Coca-Cola. En grève illimitée dep

Coca-Cola Comores : Fin de Production à Patsy, Colère Sociale, les Employés Face au Silence du Repreneur HBC







La colère monte parmi les employés de Comco, la filiale comorienne de Coca-Cola. En grève illimitée depuis le 20 octobre, ils dénoncent le non-paiement des salaires et l’incertitude totale quant à l’avenir de l’entreprise, dont la production est à l’arrêt depuis plus d’un an. La colère monte parmi les employés de Comco, la filiale comorienne de Coca-Cola. En grève illimitée depuis le 20 octobre, ils dénoncent le non-paiement des salaires et l’incertitude totale quant à l’avenir de l’entreprise, dont la production est à l’arrêt depuis plus d’un an.





L’usine de Patsy, symbole d’une présence industrielle internationale dans l’archipel, n’a plus produit la moindre bouteille depuis plus d’un an. Les boissons Coca-Cola vendues actuellement sur le marché comorien proviennent d’Afrique du Sud et de Mayotte, importées par la société elle-même pour maintenir un minimum d’activité commerciale.





Ce choix, dicté officiellement par « des contraintes logistiques et techniques », a en réalité consacré la fin de la production locale et plongé les salariés dans l’incertitude. Sans perspective claire, ni plan de relance, ni communication de la direction, les employés ont saisi la justice pour obtenir une saisie conservatoire du matériel et du capital social, une manière de geler tout transfert d’actifs avant que leur sort ne soit tranché.





Cette crise coïncide avec l’annonce d’un rachat historique : Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) a acquis 75 % de Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), pour un montant estimé à 2,6 milliards de dollars.





Cette opération place HBC aux commandes de 14 nouveaux marchés africains, dont les Comores. Mais cette expansion ne signifie pas nécessairement plus de production locale. La stratégie de HBC consiste à concentrer la production dans quelques hubs régionaux (Afrique du Sud, Tanzanie, Éthiopie, Maurice) et à approvisionner les petits marchés par importation. Autrement dit, le modèle comorien ( sans production, avec revente de produits importés) semble déjà s’inscrire dans cette logique.





Aux Comores, les salariés voient cette évolution comme un abandon. Leur grève illimitée, soutenue par le syndicat maison, vise à forcer la direction à clarifier la situation. Mais les représentants de HBC, actuellement aux Comores, restent discrets. Ils procéderaient à un audit des installations et du passif financier, préalable à toute décision sur une éventuelle reprise ou liquidation.





Il y a différents scénarios qui se profilent à l'horizon mais les plus probables seraient :





Fermeture définitive du site de Patsy, probable au vu de la durée d’inactivité et du coût de remise en état. Les Comores deviendraient un marché d’importation alimenté depuis l’étranger.

Relance limitée sous nouveau modèle HBC, possible si les autorités interviennent pour soutenir une reprise symbolique. Cela supposerait un plan social, une modernisation et une réduction du personnel.





Pour l’instant, aucune communication officielle du gouvernement comorien n’a été faite, alors que le dossier touche à la fois l’emploi, la fiscalité et l’image du pays.





La disparition d’une production « made in Comores » signifierait la perte d’un savoir-faire industriel, rare sur le territoire. Pendant des décennies, Coca-Cola Comores a symbolisé une forme de réussite : une production locale, des emplois stables, un rayonnement régional. Aujourd’hui, la marque mondiale se réduit à des palettes importées, et les travailleurs se battent pour préserver ce qu’il reste d’un outil industriel délaissé.





La transition vers le modèle HBC, censée « renforcer la présence du groupe en Afrique », laisse pour l’instant les Comores à la marge du projet, un archipel consommateur, mais plus producteur. La grève illimitée des employés de Coca-Cola Comores dépasse le simple conflit salarial : c’est une bataille pour la survie d’une industrie locale, pour la dignité de travailleurs oubliés dans la grande réorganisation du géant américain.





Le sort de l’usine de Patsy dira si Coca-Cola HBC veut simplement vendre aux Comores — ou réellement investir dans le pays.





Photo : Karim Ahmad

