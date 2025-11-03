Changements à la tête de l’Armée Nationale de Développement (AND)

Changements à la tête de l’Armée Nationale de Développement (AND)


Par décret présidentiel, Son Excellence le Président de l’Union des Comores a procédé à des nominations au sein du haut commandement militaire. Le Lieutenant-colonel Djanfar Ousseine est nommé Commandant de la Gendarmerie Nationale, en remplacement du Colonel Tachfine Ahmed, appelé à d’autres fonctions.

Par la même occasion, le Lieutenant-colonel Abdallah Salim succède au Lieutenant-colonel Kamal Ali Mdahoma en temps que Commandant de la Force Comorienne de Défense (FCD). Ces décisions s’inscrivent dans la dynamique de renforcement du commandement, de la discipline et de la modernisation de l’Armée Nationale de Développement, conformément à la vision du Chef de l’État.

Nous adressons nos félicitations aux nouveaux promus et nos remerciements aux prédécesseurs pour les services rendus à la Nation.

