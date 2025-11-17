Accident de bus à Anjouan : le bilan des victimes revu à la hausse ! Des équipes de secours improvisées, composées de membres de la population locale,

Nioumakelé, Comores – Un terrible accident de bus a secoué la région de Nioumakelé, laissant derrière lui au moins huit victimes décédées. Les corps des défunts ont été transportés vers leurs villages d'origine à bord de camions et de bus, suite à une mobilisation communautaire remarquable dans des conditions extrêmement difficiles.





Selon les témoignages recueillis sur place, le bilan provisoire s'établit à huit morts. L'accident, survenu dans des circonstances encore à élucider, a vu le bus chuter dans un ravin particulièrement dangereux et difficile d'accès.





Des équipes de secours improvisées, composées de membres de la population locale, ont agi avec courage et détermination pour remonter les corps des victimes ainsi que pour porter assistance aux premiers survivants. Le véhicule lui-même est toujours suspendu à des arbres. Il a été confirmé par les témoins qui ont pu descendre dans la gorge qu'il ne restait personne à bord.





L'ampleur de la tragédie a provoqué une vive émotion et un choc profond dans toute la région. Malgré la dangerosité du site, la solidarité des habitants a été immédiate et essentielle pour gérer l'urgence. Leur engagement a permis de sauver des vies et de rapatrier les victimes.





Les récits des témoins décrivent une scène presque inexplicable : le bus aurait réussi à éviter plusieurs obstacles avant de plonger dans le précipice, un détail qui, dans l'émotion du drame, a conduit certains à évoquer une fatalité implacable.





Nourdine Hassane