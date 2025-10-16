Suspension de Madagascar de l’Union Africaine : Déclaration du RIDJA-PACTEF. L’Afrique traverse aujourd’hui une période charnière. La succession de cr

DECLARATION DU RIDJA-PACTEF





Objet : Suspension de Madagascar de l’Union Africaine





Paris, le 16 octobre 2025,







Le RIDJA-PACTEF, organisation politique comorienne, panafricaniste et progressiste, exprime sa surprise face à la décision de l'Union africaine de suspendre Madagascar de ses instances, à la suite du soulèvement populaire ayant entraîné la chute du président Andry Rajoelina.





Cette décision est perçue comme une sanction injuste contre le peuple malgache, qui, en l’absence de réaction de la SADC, de l’Union africaine et des institutions internationales spécialisées malgré de nombreux signaux d’alerte sur la montée de la pauvreté dans plusieurs régions du pays, a légitimement agi pour mettre fin à de profondes injustices sociales.





Face aux multiples renversements de régimes corrompus, autoritaires, répressifs et antidémocratiques survenus ces dernières années sur le continent, le RIDJA-PACTEF appelle l’Union africaine à tirer les leçons de ses condamnations de pure forme en Afrique de l’Ouest et à répondre sans délai aux aspirations profondes des peuples africains à une vie digne, libre et démocratique.





L’Afrique traverse aujourd’hui une période charnière. La succession de crises politiques traduit à la fois la fragilité de certains régimes et la soif de justice sociale, de bonne gouvernance, de démocratie et de liberté des peuples africains.





Conformément à sa Charte et aux textes pertinents qui fondent son action, l’Union africaine ne peut ignorer les causes profondes de ces mouvements populaires et citoyens ni leurs conséquences. Elle a le devoir d’accompagner activement les transitions démocratiques, de protéger les droits fondamentaux et de soutenir les dynamiques légitimes d’émancipation.





Le RIDJA-PACTEF réaffirme son attachement aux principes démocratiques, à l’État de droit et à la souveraineté des peuples africains. Il exprime sa solidarité et son soutien au peuple frère de Madagascar, engagé dans une lutte légitime pour la justice sociale et la dignité.





Me Said LARIFOU

Avocat International et Panafricaniste

Président du RIDJA-PACTEF