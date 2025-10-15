Sahara marocain : Les Comores réaffirment leur soutien à l’initiative d’autonomie, "la solution de compromis". Il a relevé que sa délégation est “ferm









Il a relevé que sa délégation est “fermement convaincue” que cette initiative est “la solution de compromis, acceptable et légitime, car, non seulement elle prend en compte les spécificités de la région et suit la logique de compromis, mais répond également aux normes internationales les plus élevées en matière de dévolution des pouvoirs aux populations locales”.





“Cette Initiative d’autonomie est surtout conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée Générale et du Conseil de sécurité”, a-t-il souligné, mettant en avant la dynamique de soutien international à cette initiative.









Il a, par ailleurs, salué les efforts de développement économique déployés par le Royaume du Maroc au Sahara, dans le cadre du nouveau modèle de développement , ajoutant que ce modèle lancé en 2015 a permis, entre autres, d’autonomiser les populations du Sahara marocain et d’y élever les indices de développement humain.





Le diplomate a notamment cité les investissements significatifs engagés dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables, de l’éducation et de la gouvernance locale. “Ces efforts confirment l’engagement sincère du Maroc en faveur du développement durable et d’une croissance inclusive, répondant aux aspirations des populations” de ses Provinces du Sud , a-t-il dit, rappelant l’ouverture par son pays d’un Consulat général à Laâyoune.





M. Chanfi a, en outre, mis en avant le renforcement du rôle des commissions régionales du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à Laâyoune et à Dakhla, tout en se félicitant de la coopération bilatérale avec le Haut Commissariat aux droits de l’Homme, saluée par les résolutions du Conseil de sécurité.





Il a, de même, évoqué la participation active, depuis plusieurs années, des représentants démocratiquement élus du Sahara marocain, aux séminaires régionaux du C24 de l’ONU, ainsi qu’à ses sessions annuelles et aux tables rondes de Genève.





Et de conclure en soulignant que la résolution de la question du Sahara marocain permettra de renforcer la coopération régionale et de contribuer à une stabilité durable, au Maghreb et au Sahel.





