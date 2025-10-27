Quand le pouvoir s'auto-sabote : la tournante n'est pas le Coran, c'est un acte républicain. Que le président clarifie publiquement sa position sur la

Tournante !





Quand le pouvoir s'auto-sabote : la tournante n'est pas le Coran, c'est un acte républicain







Les propos récents du conseiller du président Azali, affirmant que la tournante n'est pas le Coran, elle peut être changée, ne sont pas seulement maladroits , ils sont politiquement suicidaires.. Les propos récents du conseiller du président Azali, affirmant que la tournante n'est pas le Coran, elle peut être changée, ne sont pas seulement maladroits , ils sont politiquement suicidaires..





Dans une société Comorienne, déjà éprouvée par la vie chère, le chômage, les coupures d'électricité et la perte de confiance envers les institutions, un tel discours ne fait qu'attiser la colère populaire.





Cela donne une attitude de jouer contre son camp. Car remettre en cause encore la tournante, c'est toucher à l'équilibre fragile qui maintient l'unité nationale et donner l'impression d'une volonté de confiscation du pouvoir. C'est un propos qui, au lieu de rassurer, alimente la suspicion.





Ce type de sortie publique, ressemble à un ballon d'essai, une technique classique qui consiste à lancer une idée controversée pour jauger la réaction de la population. Mais, ici le timing est désastreux. La population n'a pas besoin d'un débat institutionnel, elle a besoin de solutions concrètes de ses souffrances quotidiennes.





En testant la sensibilité du peuple sur la tournante, le pouvoir prend un risque majeur ; celui de raviver les frustrations inter-iles, de fragiliser la cohésion nationale et surtout de renforcer l'opposition à un moment où la confiance entre l'Etat et les citoyens est au plus bas. La véritable force d'un dirigeant ne se mesure pas pas par à la durée de son règne, mais à sa capacité à respecter sa parole et à préparer une transition politique pacifique.





C'est pourquoi il est urgent :





Que le président clarifie publiquement sa position sur la tournante et sur 2029 ; que ses conseillers cessent d'envoyer des signaux qui minent sa crédibilité. Le moment est venu pour les Comores de prouver, que la parole donnée au peuple, vaut plus que l'ambition d'un homme.





Daoud Halifa