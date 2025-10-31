Mairie de La Courneuve : Hommage républicain à Mme Zaïnaba Saïd-Anzum







Le parvis de la mairie de La Courneuve était noir de monde. Élus de la région, représentants associatifs, collègues du Conseil départemental, habitants des communes voisines, amis, proches, et membres de la communauté comorienne s'y étaient rassemblés pour un dernier adieu à Mme Zaïnaba Saïd-Anzum, vice-présidente du Conseil départemental, conseillère déléguée en charge du sport, femme d'engagement et de conviction.





La cérémonie, à la fois républicaine et profondément humaine, fut un moment d’intense émotion. Les mots peinaient à franchir les lèvres, les larmes coulaient sans retenue. Du président du Conseil départemental, M. Stéphane Troussel, au maire de La Courneuve, en passant par les représentants des associations et les proches de la défunte, tous ont évoqué une femme de cœur, une élue dévouée, une amie fidèle. Les enfants de Mme Saïd-Anzum, entourés par la famille, ont reçu les hommages dans une atmosphère de recueillement et de profonde tristesse.





Née à Boulogne-Billancourt, Mme Zaïnaba Saïd-Anzum incarnait le lien vivant entre la France et les Comores. Engagée sur le terrain de l’action publique en France, elle n’a jamais rompu le fil de ses racines. Elle entretenait un attachement viscéral à la terre de ses ancêtres, Foumbuni, où reposera désormais sa dépouille. À travers son association « Les Femmes de Foumbouni », elle œuvrait sans relâche pour renforcer les liens entre les diasporas et soutenir les initiatives locales dans son village d’origine.





Ce dernier hommage, empreint de dignité et de respect, a révélé combien son parcours, à la croisée de deux identités, avait marqué durablement tous ceux qui l’ont connue.

Mgu namrehemu yamlaze pvema.





HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni