Disparition inquiétante !

Notre oncle, Hamada Darbini, natif de Dzahadjou - Hambou mais résidant à Hetsa, a quitté la maison mardi, vers 17h, pour partir à la pêche. Sauf que depuis, il n’a jamais été revu. 

Seules des sandales identifiées comme les siennes, sont retrouvées près d’un rocher mais aucune autre trace de lui, ni de ses objets personnels, notamment son sac à dos.

On dit que son téléphone aurait été actif jusqu’à 9h du mercredi. Jusqu’ici, les battues organisées par les deux localités se sont avérées infructueuses. La piste d’une noyade est pour l’instant écartée. Toute aide est précieuse

Abdou Moustoifa

