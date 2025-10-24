Arrestation de l'imam de la grande mosquée de Djoiezi

L’imam de la grande mosquée de Djoiezi interpellé


Arrestation de l'imam de la grande mosquée de Djoiezi

L’imam de la grande mosquée de Djoiezi, Ahmed Bacar Houtoib, est actuellement entre les mains de la gendarmerie.

Il est 19 h 15 ce vendredi lorsque plusieurs habitants de Djoiezi, hommes et femmes, se sont rassemblés devant la gendarmerie pour réclamer la libération de leur imam.

Selon un membre de la délégation, le motif de son interpellation serait qu’il a dirigé la prière à 12h sur instruction des notables de la ville, au lieu de 13h comme recommandé par les autorités.
Nous y reviendrons.

Mohéli Matin

