Une croissance estimée à 3,9% pour 2025 et une inflation attendue de 3,1%

La Présidence de l'Union des Comores informe que Son Excellence Monsieur le Président de l'Union a reçu en audience, ce lundi 8 septembre 2025, le Gouverneur de la Banque Centrale des Comores (BCC), Dr Younoussa Imani.





À cette occasion, le Gouverneur a remis au Chef de l’État un rapport détaillé sur la situation économique et financière nationale et internationale, couvrant l’exercice 2024 et présentant les perspectives pour l’année 2025.





Ce document met en lumière :

La résilience de l’économie comorienne, qui a enregistré une croissance de 3,4% en 2024 malgré les défis liés aux chocs climatiques et sanitaires ;

La décrue progressive de l’inflation, ramenée à 5,1% en 2024 après 9% en 2023, tout en demeurant attentive à la hausse persistante des prix alimentaires ;

Les efforts de mobilisation des recettes publiques, conjugués à une hausse des dépenses d’investissement et à une gestion maîtrisée de la dette, représentant 28,4% du PIB ;

La prudence de la politique monétaire, qui a permis de préserver la stabilité du système financier et de garantir des réserves de change couvrant plus de 8 mois d’importations ;

Les réformes engagées par la BCC, notamment la modernisation des infrastructures financières, l’adhésion au Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, la création de la Société de Garantie des Comores (SOGAK) et le lancement du système automatisé de transferts interbancaires (ATS+).

Le rapport souligne enfin que les perspectives économiques pour 2025 s’annoncent favorables, avec une croissance estimée à 3,9% et une inflation attendue à 3,1%, sous réserve de l’évolution de la conjoncture internationale.





Son Excellence Monsieur le Président de l’Union a salué la qualité de cette analyse et a réaffirmé l’importance d’une coopération étroite entre les institutions nationales pour la consolidation de la stabilité macroéconomique et le succès du Plan Comores Émergent. Beit-salam