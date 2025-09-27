Un militaire de la Garde-côtes Comorienne tué à Anjouan

Un militaire de la Garde-côtes Comorienne tué à Anjouan

Un drame s’est produit à Anjouan. Un militaire de la Garde-côtes Comorienne, Moudhuhirou Ahamadi, originaire de Gandzalé, a perdu la vie après avoir été agressé à l’arme blanche par des jeunes du village voisin de Salamani.

Un conflit ancien qui dégénère


Les villages de Gandzalé et Salamani, tous deux situés sur l’île d’Anjouan, entretiennent depuis longtemps une rivalité. Ce climat de tension a franchi un nouveau cap tragique ces derniers jours.

Tout a commencé jeudi soir, lors d’un mariage célébré à Gandzalé. Des jeunes venus de Salamani ont tenté de participer à la fête, ce qui a suscité l’hostilité des habitants. Une bagarre a éclaté et plusieurs jeunes de Salamani ont été blessés.

Le lendemain, vendredi, des jeunes de Salamani seraient revenus pour se venger. Au cours de cette expédition, le militaire Moudhuhirou Ahamadi a été poignardé. Il n’a pas survécu à ses blessures.

Un climat de violence préoccupant


Ce nouvel épisode sanglant illustre la montée inquiétante de la violence communautaire aux Comores. De plus en plus de citoyens dénoncent une justice sélective, prompte à sanctionner les voix critiques sur les réseaux sociaux, mais lente à agir face aux affrontements meurtriers et aux règlements de comptes qui ensanglantent le pays.

Une question qui interpelle


Jusqu’où faudra-t-il aller pour que les autorités prennent enfin leurs responsabilités ? Le peuple s’interroge et interpelle directement le gouvernement du président Azali :

  • Quand la justice fera-t-elle son travail pour protéger les citoyens ?
  • Que compte faire l’État pour mettre fin à cette spirale de violences inter-villageoises

Ben Omar

