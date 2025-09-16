Tourqui, l’artisan et pionnier de l’internationalisation de notre foot. Pour mémoire, Tourqui est élu à la tête de la FFC en 1997, soit 18 ans après s

(Partie 1- Tourqui, l’artisan et pionnier de l’internationalisation de notre foot).







Le 12 septembre 2005, en marge du quasi premier congrès de la FIFA tenu en Afrique notamment au Maroc à Marrakech, Salim Tourqui recevait des mains de J. Blatter, le fanion symbolisant l'adhésion officielle de l'Union des Comores au titre de 207ème membre de cette structure mondiale du Foot, 198 voix se sont exprimées favorables à cette entrée contre 1 seul bulletin défavorable. Le pays a aussi rejoint la CAF en l'an 2000, 5 ans avant la FIFA. Son œuvre a produit tant de résultats positifs et des acquis considérables.





Il convient dès lors de rappeler que la candidature des Comores a été rejetée un an auparavant, en 2004 à Paris lors du centenaire de la FIFA. Il a fallu un an d’âpres négociations pour que Tourqui parvienne, avec son bâton de pèlerin et sa fine diplomatie, à faire adhérer le pays à cette institution.





Ainsi, prenant la parole en marge dudit congrès, il dira en substance ce qui suit : « C’est une grande fierté ajoutée avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à cette auguste assistance pour exprimer la joie et l’euphorie de tout le Peuple comorien et des clubs du football des Comores que j’ai l’honneur de représenter ici en ce jour mémorable où les Comores viennent d’être admis dans la grande famille du football mondial. Cet événement, en plus, se déroule au Royaume chérifien du Maroc, dans un pays très connu des Comores car les deux pays sont liés par des relations plus que fraternelles ».





Pour mémoire, Tourqui est élu à la tête de la FFC en 1997, soit 18 ans après sa création en 1979.





C’est dans ces conditions, qu’il a fait doter à la FFC d’un siège officiel. Dans les même circonstances, il a sollicité Blatter pour la participation des Comores comme observateur avant la demande d’admission afin de mieux comprendre, en interne, les mécanismes et les modalités d’adhésion en son sein d’une fédération nationale quelconque, un passage qui aura eu le mérite de faciliter ce processus. Fruit d’une véritable action diplomatique, intense. Incontestablement, indéniablement. Effet Caractéristique, sans doute, de son instinct de Policier. Convergence de l’œil et de l’esprit.





Grâce au dynamisme qu’il réussira à impulser à la tête de la FFC, des nombreuses réalisations sont rendues possibles. Les Coelacanthes ont commencé à rayonner sous ses auspices. Le célèbre morceau de Joban sur l’équipe nationale été produit durant son mandat. En outre, des grandes figures du ballon rond ont séjourné à Moroni à son initiative, à l’instar des visites de Blatter et de Platini sans rajouter les multiples missions techniques de la FIFA dont une toute particulière en 2015 au profit d’un documentaire de la FIFA d’une durée d’une dizaine de minutes approximativement que les Comores ont été retenus avec 4 autres pays.





Sa diplomatie s’accentuera aux côtés des internationaux d’origine comorienne qu’il réussira à faire jouer pour le compte du pays. Une démarche qu’il a pu initier laquelle se poursuit avec une fibre sensible et patriotique pour les joueurs d’origine maoraise. Le foot est devenu un vecteur d’unité, un motif supplémentaire de fierté nationale. Une académie de foot verra aussi le jour au stade de Mitsa.





Parallèlement, il ouvrira le foot à des secteurs régaliens afin de renforcer la cohésion et faire fédérer plusieurs corps socio professionnel autour du ballon rond, particulièrement l’armée et certains auxiliaires de Justice, dans un but également de lutte contre les violences dans les stades. C’est à ce titre que le CEM deviendra membre de droit du bureau de la FFC.





Par ailleurs, il aura un organigramme bien étoffé dont un Cabinet dirigé par l’inlassable Ali Chahidi outre Msahazi, Mme Mariata, la SG.





Il quitta la FIFA en 2017, après 20 ans de présidence. Sa devise, son leitmotiv : « On va de l’avant » demeure dans les esprits. Le célèbre morceau de Johan l’illustre à juste tire, cette chanson a été composée sous sa présidence. Un véritable acteur d’une « diplomatie sportive ».

Le 12 septembre dernier, le pays vient de célébrer le 20ème anniversaire d’admission à la FIFA. Le 12 semble porter chance, comme le 12 novembre.

Le destin a voulu que Salim Tourqui soit rappelé par le Créateur, presque à la même date, intervalle de 3 jours , un 15 septembre !





Eu égard à tout ce parcours et son apport extrêmement particulier pour le pays, la nation et le peuple, son inhumation aurait mérité de la solennité, un hommage officiel et digne à la hauteur de l’image du regretté qui a tant donné. Une cérémonie d’hommage éventuel et ultérieur aux obsèques ne saurait revêtir une même dimension et reconnaissance que celle qui aurait pu se tenir durant l’enterrement.





Le Peuple, quant à lui, a massivement répondu présent, incroyable et immense foule à son inhumation. Il n’est point parti dans l’anonymat et ni non plus dans l’indifférence. Population plus que reconnaissante.





Damed Kamardine