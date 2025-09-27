Procès : Titi le fourbe risque jusqu’à 5 ans de prison et 1 million d’amende

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 27 septembre 2025 2025-09-27T10:53:00+02:00 Modifier ce post

Procès : Titi le fourbe risque jusqu’à 5 ans de prison et 1 million d’amende. Pour rappel, Titi a dégainé une arme factice dans une vidéo tournée aux

Procès du rappeur Titi le Fourbe


Procès : Titi le fourbe risque jusqu’à 5 ans de prison et 1 million d’amende

Ses fans ont débarqué en masse au tribunal. L’artiste devrait comparaître en flagrant délit ce jour.

Le rappeur est en prison depuis mercredi 24. Il risque jusqu’à 5 ans de prison et 1 million de francs d’amende pour « diffusion de données de nature à troubler l’ordre public. Pour rappel, Titi a dégainé une arme factice dans une vidéo tournée aux abords de l’aéroport publiée sur les réseaux sociaux.

Texte : Faiza Soulé Youssouf
Photo ©Oubeid

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières