« La sécurité n’est pas seulement l’affaire des forces de l’ordre». « Là où la jeunesse est protégée, la nation respire. », affirme un autre intervena



Réunion de Concertation : Une réunion de concertation s’est tenue ce jour dans la salle de conférence du Département de la Police Nationale, réunissant l’ensemble de la Direction Nationale et les officiers de la Police Nationale engagés dans la lutte contre les violences, la délinquance juvénile et les drogues.





Présidée par Monsieur MOHAMED Ahmed Assoumani, Ministre de l’Intérieur, cette rencontre a permis de jeter les fondations d’une feuille de route d’urgence, inclusive et coordonnée, visant à préserver les mœurs nationales, à renforcer la cohésion sociale et à consolider les valeurs républicaines face aux influences délétères.





« La sécurité n’est pas seulement l’affaire des forces de l’ordre, elle est le socle de notre vivre-ensemble. », Ministre MOHAMED Ahmed Assoumani.





Dans ce cadre, le Ministère réaffirme son appui total aux opérations de contrôle, de veille et de sécurisation menées sur le terrain par les forces de sécurité, notamment la Police Nationale, dont l’engagement quotidien constitue un rempart essentiel contre les dérives et les trafics. Le renforcement de leur présence, de leurs moyens et de leur coordination interservices figure parmi les priorités immédiates de la stratégie adoptée.





« Là où la jeunesse est protégée, la nation respire. », affirme un autre intervenant. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique constante de vigilance et d’action, portée avec détermination par Son Excellence le Président AZALI Assoumani, dont l’engagement en faveur de la jeunesse, de la sécurité et des valeurs comoriennes demeure une priorité nationale.





Les échanges ont également porté sur la réorganisation institutionnelle et le renforcement de la cohésion interne, afin de permettre à chaque acteur, à son niveau, de contribuer efficacement à la mission commune. Tous les intervenants ont salué la proximité, la disponibilité et la capacité d’écoute du Ministre de l’Intérieur et de ses collaborateurs, exprimant leur volonté de travailler dans la transparence, la synergie et l’esprit de responsabilité.





« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. », Henry Ford.





Des actions concrètes seront déployées dans les prochains jours, accompagnées d’un dispositif de suivi et de communication adapté, garantissant la traçabilité, l’efficacité et l’adhésion citoyenne.





Service de Communication

Ministère de l'intérieur