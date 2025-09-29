Conflit entre Ngandzale et Salamani : Intervention des forces de l'ordre !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 29 septembre 2025 2025-09-29T14:49:00+02:00 Modifier ce post

Conflit entre Ngandzale et Salamani : Intervention des forces de l'ordre ! Le Gouverneur a présenté, au nom du Chef de l’État et en son nom personnel.

Rencontre pour la paix entre Salamani et Ngandzalé


Conflit entre Ngandzale et Salamani : Intervention des forces de l'ordre !

À la suite du conflit inter-villageois du vendredi 26 septembre 2025 entre Salamani et Ngandzalé, qui a causé de lourdes pertes humaines et matérielles, les forces de l’ordre – armée, gendarmerie, police nationale et Cosep – sont intervenues rapidement pour limiter les dégâts.

Le lendemain, le Gouverneur de l’île de Ndzuwani, Dr Zaidou Youssouf, accompagné du ministre de l’Économie, des élus et des responsables des forces de sécurité, s’est rendu sur les lieux pour dialoguer avec les deux localités.

Ce lundi 29 septembre, une rencontre a été organisée au palais de Dar-Nadjah, réunissant les représentants des deux villages. Elle a abouti à une solution apaisée, marquée par un appel à la paix, à l’harmonie et au vivre-ensemble.

Le Gouverneur a présenté, au nom du Chef de l’État et en son nom personnel, ses condoléances aux familles touchées, tout en insistant sur l’importance de préserver la cohésion sociale. De son côté, le commandant de la gendarmerie a rappelé que les responsables des violences seront traduits en justice.

Nadhuifou Houmadi

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières