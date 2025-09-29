Conflit entre Ngandzale et Salamani : Intervention des forces de l'ordre ! Le Gouverneur a présenté, au nom du Chef de l’État et en son nom personnel.

Rencontre pour la paix entre Salamani et Ngandzalé







À la suite du conflit inter-villageois du vendredi 26 septembre 2025 entre Salamani et Ngandzalé, qui a causé de lourdes pertes humaines et matérielles, les forces de l'ordre – armée, gendarmerie, police nationale et Cosep – sont intervenues rapidement pour limiter les dégâts.





Le lendemain, le Gouverneur de l’île de Ndzuwani, Dr Zaidou Youssouf, accompagné du ministre de l’Économie, des élus et des responsables des forces de sécurité, s’est rendu sur les lieux pour dialoguer avec les deux localités.





Ce lundi 29 septembre, une rencontre a été organisée au palais de Dar-Nadjah, réunissant les représentants des deux villages. Elle a abouti à une solution apaisée, marquée par un appel à la paix, à l’harmonie et au vivre-ensemble.





Le Gouverneur a présenté, au nom du Chef de l’État et en son nom personnel, ses condoléances aux familles touchées, tout en insistant sur l’importance de préserver la cohésion sociale. De son côté, le commandant de la gendarmerie a rappelé que les responsables des violences seront traduits en justice.





Nadhuifou Houmadi