"Je condamne les déclarations prononcées par la coordination violente de la CRC de Hambou". Je déplore naturellement qu'un individu ait été empêché de



Je condamne avec la plus extrême sévérité les déclarations prononcées samedi 28 mars par la coordination violente de la CRC de Hambou, qui profère des menaces à l'encontre de la ville de Singani, évoquant l'extraction de sa jeunesse sous prétexte de l'éduquer. Je condamne avec la plus extrême sévérité les déclarations prononcées samedi 28 mars par la coordination violente de la CRC de Hambou, qui profère des menaces à l'encontre de la ville de Singani, évoquant l'extraction de sa jeunesse sous prétexte de l'éduquer.





L'éducation procède avant tout de la légitimité authentique d'un régime, or vous-même êtes illégitime, et par conséquent, tous ceux qui servent dans l'illégalité le sont également. C'est vous qui avez besoin d'instruction, domaine que vous méconnaissez totalement.





Je déplore naturellement qu'un individu ait été empêché de prier, mais cela résulte de son illégitimité, laquelle a provoqué la réaction de ces jeunes courageux qui l'ont conduit à quitter la mosquée. J'ai appris que même les notables n'ont pas réagi ; pourquoi alors cibler spécifiquement la jeunesse ? La ville tout entière est unanime et bénéficie du soutien de l'ensemble du pays.





Cessons de défendre l'indéfendable : le régime CRC constitue un danger pour la nation. Il est temps de vous réveiller, d'ouvrir les yeux et d'identifier la source des maux qui accablent notre pays. Condamnez-les et éduquez-les, de la racine jusqu'au sommet. "Haya Namwendeleye ba ngonwehawo"





Idi Mouzaoir Ahamed