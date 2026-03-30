"Je condamne les déclarations prononcées par la coordination violente de la CRC de Hambou"

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 30 mars 2026 2026-03-30T10:27:00+02:00 Modifier ce post

"Je condamne les déclarations prononcées par la coordination violente de la CRC de Hambou". Je déplore naturellement qu'un individu ait été empêché de

"Je condamne les déclarations prononcées par la coordination violente de la CRC de Hambou"

Je condamne avec la plus extrême sévérité les déclarations prononcées samedi 28 mars par la coordination violente de la CRC de Hambou, qui profère des menaces à l'encontre de la ville de Singani, évoquant l'extraction de sa jeunesse sous prétexte de l'éduquer. 

L'éducation procède avant tout de la légitimité authentique d'un régime, or vous-même êtes illégitime, et par conséquent, tous ceux qui servent dans l'illégalité le sont également. C'est vous qui avez besoin d'instruction, domaine que vous méconnaissez totalement.

Je déplore naturellement qu'un individu ait été empêché de prier, mais cela résulte de son illégitimité, laquelle a provoqué la réaction de ces jeunes courageux qui l'ont conduit à quitter la mosquée. J'ai appris que même les notables n'ont pas réagi ; pourquoi alors cibler spécifiquement la jeunesse ? La ville tout entière est unanime et bénéficie du soutien de l'ensemble du pays.

Cessons de défendre l'indéfendable : le régime CRC constitue un danger pour la nation. Il est temps de vous réveiller, d'ouvrir les yeux et d'identifier la source des maux qui accablent notre pays. Condamnez-les et éduquez-les, de la racine jusqu'au sommet. "Haya Namwendeleye ba ngonwehawo"

Idi Mouzaoir Ahamed

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières