Azali : « L’Afrique ne demande pas la charité, elle demande la vérité, la dignité et l’égalité ». Le Président de l’Union des Comores, Son Excellence.

Le Président de l'Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, a livré un discours empreint d'émotion et de gravité lors du Moment de réflexion sur la mémoire africaine, la justice et les réparations, piloté par le Sénégal et tenu en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies.





Face aux dirigeants du monde, le Chef de l’État comorien a rappelé que « la mémoire est la conscience vivante des peuples » et que « les réparations sont le prolongement de la justice et de la dignité ».





Azali Assoumani a souligné que la mémoire africaine reste marquée par les cicatrices profondes de l’esclavage, de la traite négrière et de la colonisation. Citant Aimé Césaire, « il n’y a pas de dignité sans mémoire, pas de mémoire sans vérité, pas de vérité sans justice », il a insisté sur la nécessité de protéger cette mémoire contre l’oubli, la négation ou la déformation.





« Préserver et transmettre cette mémoire devient un acte de résistance et de paix », a-t-il affirmé, mettant en garde contre la montée des extrémismes, du racisme et de la xénophobie.





Au-delà du devoir de mémoire, le Président comorien a plaidé pour des réparations globales, entendues non seulement comme compensations financières, mais aussi comme reconnaissance, restitution et transformation.





Il a appelé à la reconnaissance officielle des crimes commis, la restitution des biens culturels, la construction de lieux de mémoire et l’ouverture des archives, le renforcement de l’enseignement de l’histoire dans les écoles.





« L’Afrique ne demande pas la charité, elle demande la vérité, la dignité et l’égalité », a-t-il martelé, insistant sur la mise en place de mécanismes internationaux transparents pour rendre justice aux victimes de l’histoire et à leurs descendants.





Dans son allocution, Azali Assoumani a rappelé que les Comores n’ont pas échappé à ces tragédies. « Des contingents de nos aïeux ont été déportés dans des conditions inhumaines », a-t-il dit, soulignant que ce passé a privé son pays d’une partie de sa jeunesse active sans que leurs descendants aient reçu reconnaissance ou réparations.





Évoquant les nouvelles formes d’« esclavage moderne » qui persistent à travers le monde, il a insisté sur la nécessité de transformer cette mémoire douloureuse en levier pour « bâtir un monde plus juste » et « faire des Nations Unies non pas seulement une tribune, mais un lieu de réconciliation entre l’histoire et l’avenir ».





Le Président comorien a conclu en rappelant que la question des réparations dépasse le seul cadre africain : « L’esclavage et la colonisation ont façonné l’ordre mondial d’aujourd’hui. Réparer, c’est refuser que les inégalités du passé se perpétuent dans le présent. »





À travers ce plaidoyer, l’Union des Comores se joint aux voix africaines qui réclament une justice universelle, convaincue qu’« une humanité qui reconnaît ses fautes et répare ses blessures est une humanité plus forte, plus unie et plus juste ». Beit-salam