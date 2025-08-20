Rencontre entre le Président Azali et le Maire de la deuxième plus grande ville du Japon ! Cette rencontre a été l’occasion de rappeler l’importance d

Rencontre entre Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, et Monsieur Takeharu Yamanaka, Maire de Yokohama







En marge de la 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD 9), Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, a rencontré Monsieur Takeharu Yamanaka, Maire de Yokohama, deuxième plus grande ville du Japon et port majeur à dimension internationale.





Cette rencontre a été l’occasion de rappeler l’importance de la coopération et du rôle stratégique des villes dans la promotion du développement durable, de l’innovation et du dialogue interculturel. Le Chef de l’État a souligné que l’expérience et l’expertise de Yokohama en matière de gestion portuaire, d’infrastructures maritimes et d’urbanisme durable constituent une opportunité précieuse pour les Comores.





Dans ce cadre, il a exprimé le souhait d’établir une coopération directe entre Moroni et Yokohama, notamment pour accompagner la modernisation des ports et renforcer le développement de l’économie bleue comorienne. Le Président a également sollicité l’appui de Yokohama dans la mise en œuvre du Projet de Corridor Maritime, destiné à améliorer la connectivité inter-îles et à faciliter le commerce.





La rencontre a permis de mettre en lumière l’engagement de Yokohama dans la promotion des échanges culturels avec l’Afrique, à travers des initiatives éducatives et des programmes de formation. Le Président a proposé d’élargir cette dynamique en favorisant des programmes d’échanges entre les Comores et Yokohama pour les jeunes, les étudiants et les professionnels, afin de renforcer le dialogue interculturel et les compétences dans des domaines variés.





Au terme de cet entretien, Son Excellence le Président de l’Union des Comores a réaffirmé la volonté de Moroni de bâtir un partenariat durable, équilibré et mutuellement bénéfique avec la ville de Yokohama.





Il a également souligné que cette coopération s’inscrira pleinement dans le cadre des initiatives portées par le TICAD et des relations stratégiques entre le Japon et l’Afrique. Beit-salam