Le « chiromani » en perte de vitesse…

À Anjouan, il est des fantômes qui hantent encore les ruelles de la médina. Ce ne sont pas des esprits, non, mais des silhouettes envolées, celles des femmes qui portaient le « chiromani » comme on arbore une couronne. Aujourd’hui, ce voile légendaire, cet emblème de dignité et de grâce, se fait rare. On dirait qu’il part en fumée, évaporé par les vents capricieux de la mode et d’une piété mal digérée. À Anjouan, il est des fantômes qui hantent encore les ruelles de la médina. Ce ne sont pas des esprits, non, mais des silhouettes envolées, celles des femmes qui portaient le « chiromani » comme on arbore une couronne. Aujourd’hui, ce voile légendaire, cet emblème de dignité et de grâce, se fait rare. On dirait qu’il part en fumée, évaporé par les vents capricieux de la mode et d’une piété mal digérée.





La religion, bien sûr, est passée par là. Elle surprend toujours, celle-là. Elle débarque avec ses certitudes et ses fanfreluches, et hop ! elle éclipse sans complexe des siècles de culture. La femme comorienne, séduite par les châles indiens aux couleurs de bonbon et les foulards orientaux qui brillent comme des miroirs aux alouettes, se prend à jouer les starlettes du Golfe. Elle troque son âme contre un paraitre, croyant gagner le paradis en imitant sa voisine de Zanzibar, elle-même en train de singer je ne sais quelle prédicatrice du bout du monde.





C’est une course absurde, une compétition où chacune veut être plus pieuse et plus élégante que sa voisine. On se croirait à un concours de miss régi par les oulémas. Résultat : le « chiromani », lui qui racontait l’histoire de nos aïeules, leur élégance tranquille, leur pudeur qui n’avait besoin ni de paillettes ni de slogans, finit relégué au rang de vieillerie, de souvenir poussiéreux dans un coffre.





Quel gâchis de se précipiter dans cette brèche dangereuse, où l’on perd son identité pour un chiffon importé ! La voilà, la femme anjouanaise, en train de se mourir à petit feu, ensevelie sous des tonnes de tissus exotiques, traînant le boulet du paraître en croyant s’élever vers Dieu. Elle qui était un roc, le pilier silencieux de notre société, la gardienne de nos usages, la voilà devenue une girouette, tournant au gré des sermons les plus exotiques.





On veut être la plus belle, la plus pieuse, la plus dans le vent… mais à force de regarder ailleurs, on oublie la beauté de ce qu’on a ici. Le « chiromani » n’est pas qu’un morceau de tissu ; il est la carte d’identité d’une femme, d’une île, d’un peuple. Le remplacer par un uniforme venu d’ailleurs, c’est comme troquer un diamant contre un strass : ça brille peut-être plus, mais ça ne vaut plus rien. Et l’âme, pendant ce temps, s’envole et se perd, irrémédiablement.





DOIFIRI MOHAMED

