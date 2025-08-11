Deux jeunes accusés d’un viol arrêtés dans un bateau à destination d’Anjouan. Ils sont actuellement entre les mains de la gendarmerie, en attendant la

PAF Moroni Port | MORONI, 11 Août – POLICE DE L'AIR ET DES FRONTIÈRES







Suite à une information diffusée par FCBK FM, deux jeunes hommes, présumés originaires de Mbachilé, sont accusés d’un acte de viol sur une jeune fille.





Ils auraient tenté de quitter la Grande Comore pour se rendre à Anjouan, puis éventuellement à Mayotte.





Le dimanche, aux alentours de 19h, alors qu’ils s’apprêtaient à embarquer à bord du bateau ACADIE, la gendarmerie, alertée à temps, a contacté la Police. Grâce à la coopération efficace de la Police aux frontières, les deux suspects ont été rapidement identifiés et interpellés.





Ils sont actuellement entre les mains de la gendarmerie, en attendant la suite de l’enquête.





