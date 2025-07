Lettre Ouverte à Ahamada Hamadi., Ambassadeur des Comores à Paris

LETTRE OUVERTE





Excellence Monsieur l'Ambassadeur de l'Union des Comores à Paris,







Je me permets de vous adresser cette lettre ouverte en tant que citoyen comorien, animé par le souci du rayonnement et de l'efficacité de notre représentation diplomatique à Paris.





Je tiens à saluer votre engagement personnel et votre affabilité, qualités qui vous honorent et qui sont unanimement reconnues. Toutefois, il me semble nécessaire de souligner que, malgré vos efforts, l'ambassade n'a pas connu les évolutions structurelles et fonctionnelles nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de la communauté comorienne.





L'implication de personnes bénévoles, bien que témoignant d'une volonté d'aider, ne saurait pallier l'absence d'une organisation optimisée et l'utilisation pleine et entière des compétences des agents nommés à cet effet. Cette situation, potentiellement préjudiciable à l'image de notre diplomatie, mériterait une attention particulière afin de garantir une répartition des tâches conforme aux usages et aux nécessités.





Dans un contexte international en constante mutation, il est primordial que notre ambassade se dote des outils et des moyens indispensables à l'accomplissement de ses missions. Je pense notamment à la mise en place d'une plateforme numérique informative et interactive, ainsi qu'à la création d'un service d'accueil téléphonique performant, permettant de faciliter l'accès aux informations et aux services proposés.





Parmi les services essentiels qu'une ambassade moderne devrait offrir, je me permets de rappeler :





Des actions de promotion économique et culturelle visant à valoriser les atouts de notre pays ;

Une communication transparente et réactive, à l'écoute des besoins de la communauté comorienne.





Bien que l'Ambassade des Comores à Paris assure ses missions avec dévouement, il serait pertinent d'envisager, dans une optique d'optimisation de la proximité et de l'accessibilité, d'étudier la faisabilité de la mise en place d'antennes consulaires dans certaines villes françaises où la communauté comorienne est particulièrement présente.





Une telle initiative permettrait de mieux répondre aux besoins spécifiques de nos ressortissants éloignés de la capitale, tout en renforçant le lien entre l'Ambassade et sa population. Il s'agirait d'une démarche visant à compléter l'action de l'Ambassade à Paris, et non de la remettre en question, afin d'assurer un service public de qualité à l'ensemble de la communauté comorienne en France.







En espérant que ces observations constructives retiendront votre attention, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma très haute considération.

Un citoyen comorien attaché à la dignité de sa nation.





AHAMAD SOILIHI Mohamed