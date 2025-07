Le nouveau Secrétaire Général du Ministère de l’Energie prend officiellement ses fonctions !

Ministère de l’Energie, de l’eau et des Hydrocarbures : Cérémonie de passation de service au Ministère de l’énergie, de l’eau et des Hydroca...

Dans une atmosphère empreinte de respect et de solennité, le ministère de l’Énergie, de l’Eau et des Hydrocarbures a organisé ce jeudi 17 juillet 2025, dans la salle de conférence, la cérémonie officielle de passation de service entre Madame Mohamed Charifa, Secrétaire générale sortante, et Monsieur Ousseine Abdoulfatah, son successeur à ce poste stratégique.





En présence de hauts responsables du ministère, de représentants des institutions partenaires, ainsi que des membres de la Région de Dimani. Cette cérémonie marque une étape importante dans la continuité administrative du ministère, soulignant l’engagement des autorités à assurer une transition fluide et responsable.





Prenant la parole, Madame Charifa a exprimé sa profonde gratitude envers l’ensemble du personnel du ministère pour le soutien indéfectible dont elle a bénéficié tout au long de son mandat. Elle a salué les efforts collectifs ayant permis de concrétiser plusieurs projets structurants dans les domaines de l’énergie renouvelable, de l’accès à l’eau potable et de la gestion des ressources pétrolières.





De son côté, Monsieur Ousseine Abdoulfatah a remercié sa prédécesseure pour son leadership et son sens du service public. Il a affirmé sa volonté de poursuivre les chantiers entamés tout en apportant une dynamique nouvelle, axée sur l’innovation, la transparence et la collaboration interinstitutionnelle.





Le Ministre Premier, Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Hydrocarbures, Docteur Aboubacar Said Anli, a exprimé l’importance de ce moment solennel marquant une étape significative dans le quotidien du ministère : la passation de service entre Madame Charifa, Secrétaire générale sortante, et Monsieur Ousseine Abdoulfatah, désormais en charge de cette responsabilité.





Saluant le parcours exemplaire de Madame Charifa, dont l’engagement, la rigueur et la vision ont contribué à consolider les fondations de l’institution. Sous sa direction, le secrétariat général a incarné les principes de transparence, d’efficacité et de responsabilité, malgré les nombreux défis rencontrés. « Madame, au nom du gouvernement et en mon nom propre, je vous adresse mes plus sincères remerciements », a-t-il déclaré.





Le Ministre a ensuite souhaité le bienvenue à Monsieur Ousseine Abdoulfatah dans ses nouvelles fonctions, soulignant que cette nomination récompense un engagement constant et une expertise reconnue dans des domaines d’importance stratégique et poursuivra les projets entamés avec une énergie nouvelle, fondée sur l’innovation, la durabilité et le service public.





Cette cérémonie dépasse la simple formalité administrative : elle incarne la continuité de l’État, la transmission du savoir, et l’ambition partagée d’assurer le progrès dans les secteurs essentiels de l’énergie.Le Ministre a enfin appelé l’ensemble des collaborateurs du ministère, ainsi que les partenaires techniques et financiers, à accompagner cette transition avec bienveillance et détermination, afin de relever collectivement les défis majeurs : garantir l’accès universel à l’eau potable, promouvoir les énergies renouvelables et assurer une gestion durable des ressources naturelles.





Pour conclure, le ministre a formulé ses vœux de pleine réussite à Madame Mohamed Charifa dans ses projets à venir, et a souhaité à Monsieur Ousseine Abdoulfatah un mandat fructueux, placé sous le signe de l’excellence et de la coopération.





Service de communication

Ministère de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures