Kenya Airways et Air Tanzania signent un protocole pour renforcer leur coopération régionale

Kenya Airways et Air Tanzania ont signé un protocole d’accord (MoU), marquant une avancée majeure pour la région de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe.





Ce protocole d’accord pose les bases d’une collaboration accrue entre les deux compagnies aériennes, axée sur des partenariats régionaux et internationaux favorisant la coopération plutôt que la concurrence. Les deux compagnies utiliseront leurs ressources et leurs capacités internes pour assurer une croissance durable et rentable.





Les domaines de collaboration décrits dans le protocole d’accord comprennent l’échange de connaissances, d’expertise et de bonnes pratiques dans divers domaines tels que la formation des ressources humaines, l’ingénierie, la maintenance aéronautique, la coopération technique, les opérations de fret, les opérations de maintenance et de réparation (MRO), la sécurité et l’innovation. Ce protocole reflète l’ambition commune des deux compagnies aériennes d’offrir des options de voyage plus unifiées et d’optimiser l’efficacité des services aériens dans la région.





« Ce partenariat souligne notre engagement à renforcer les capacités régionales pour soutenir la croissance économique, le commerce et le tourisme en Afrique de l’Est. En collaborant étroitement avec Air Tanzania, nous pouvons offrir conjointement à nos passagers et à nos clients du fret des solutions de voyage plus flexibles et plus efficaces », a déclaré Allan Kilavuka, président-directeur général de Kenya Airways.





« Cette collaboration marque une étape importante dans nos efforts visant à étendre notre présence régionale et à mieux répondre à la demande croissante de transport aérien en Afrique. Avec Kenya Airways, nous créons un paysage aérien plus fort et plus connecté, bénéfique pour nos économies et nos populations », a commenté Peter Ulanga, PDG d’Air Tanzania.