Et nos élus, les Députés, la CNDHL et autres ? Un citoyen croupît au péril de sa vie. Et la dignité humaine ? Quel type de traitement dégradant ? Quel châtiment ? Quel sort? Ou va notre pays ? Que devient notre pays ? Vers quoi se dirige t on ? Faut-il attendre que le pire se produise ? Même à un criminel, on ne peut infliger ce genre de sévices, de séquestrations et de privations de liberté.





Aucun acte, terroriste soit-il, où portant atteinte à la sûreté de l’Etat ne saurait justifier une telle situation fortement regrettable et susceptible de devenir irréversible. Ces abus nous entraînent dans des dérives qui laissent plus que des séquelles. Ce type de pratiques qui s’installent et se développent vont sans doute créer d’autres sentiments au sein de l’opinion dominante. Et demain que subirons nous ?





Damed Kamardine