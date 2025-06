Frappes américaines en Iran : Réaction du Ministre comorien des Affaires Étrangères. "Suite aux frappes américaines en Iran, je me suis entretenu avec



"Suite aux frappes américaines en Iran, je me suis entretenu avec mon homologue égyptien. Nous appelons à la retenue et privilégions la diplomatie pour préserver la paix et la stabilité."





Les deux parties ont appelé à la retenue et ont souligné que la diplomatie demeure le seul moyen de sortir de la crise actuelle et de préserver la sécurité et stabilité.





Ministère des Affaires Etrangères de l'Union des Comores