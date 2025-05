Du'an pour Sambi : El-Barwan sous le feu des critique après la participation de Kiki

Une crise de responsabilité et de justice au sein du parti Juwa







C'est avec une profonde colère et une amertume sincère que je m'adresse aujourd'hui aux responsables de mon parti, le parti Juwa, en particulier à notre secrétaire général, MR Amed El-Baruwan, ainsi qu'au porte-parole, le Dr Chakour. Votre silence et votre inertie depuis maintenant sept ans face à l'injustice flagrante qui frappe nos leaders politiques, le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et le gouverneur Dr Abdoul Salami, sont inacceptables.





Quelles sont donc vos motivations ? Quelles actions concrètes avez-vous entreprises pour dénoncer cette détention arbitraire, sans preuve, des deux figures emblématiques de notre parti et du peuple comorien? Sept longues années de prières, de discours empreints de foi, mais où sont les actes tangibles, les mobilisations, les courageuses démarches diplomatiques ou juridiques pour faire cesser cette injustice ? La foi, aussi forte soit-elle, ne peut remplacer l’action concrète lorsqu’il s’agit de défendre des droits fondamentaux.





Par ailleurs, je ne peux m’empêcher de m’interroger sur la sincérité et la logique de certains membres de de notre mouvement. Comment un médecin, qui prescrit des médicaments pour soulager ses patients, peut-il croire qu’une simple prière suffira à sauver une âme en détresse ou à obtenir la justice ? La justice exige des preuves, des actes, pas seulement des prières.





Je veux également demander des éclaircissements sur la participation de l’ancien ministre de l’intérieur, MR Kiki, celui-là même qui a arrêté Sambi le 18 mai 2018. Quel est son rôle actuel dans cette démarche ? Que fait-il pour cette cause ? Pourquoi s’est-il retrouvé impliqué dans une rencontre qui, manifestement, semble plus destinée à l’atteindre qu’à le défendre ? N’est-ce pas une manœuvre pour l’écraser davantage ?





Enfin, je suis profondément perplexe : pourquoi n’avons-nous pas organisé de manifestation, de rassemblement ou de toute autre forme d’action contre cette injustice à Moroni ? La parole, encore une fois, semble absente face à l’adversité. La patience a ses limites, et il est grand temps que nos dirigeants incarnent le courage nécessaire pour défendre nos droits et notre dignité.





Il est crucial que les responsables du parti Juwa répondent à ces questions, qu’ils sortent de leur silence et qu’ils prennent des mesures concrètes pour faire respecter la justice et la vérité. La patience a ses limites, et l’heure est venu d’agir avec détermination pour que la justice triomphe et que l’on rende à nos leaders leur liberté et leur dignité.





Liberté pour Sambi, justice pour tous !





Mbouss Ismail Ali