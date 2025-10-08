La Police Nationale en deuil ! Figure respectée de l’institution, l’inspecteur a consacré de nombreuses années de sa vie au service de la Police Natio

DGPSN - Décès de l'Inspecteur CHAMSOUDINE SOULE : La Police Nationale en Deuil







La Police Nationale est en deuil après l'annonce du décès de l'inspecteur Chamsoudine, survenu ce mercredi 8 octobre 2025. Figure respectée de l'institution, l'inspecteur a consacré de nombreuses années de sa vie au service de la Police Nationale, laissant derrière lui le souvenir d'un homme engagé, intègre et dévoué à sa mission.





Le Directeur Général de la Police Nationale, accompagné de l’ensemble du personnel, exprime ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à ses collègues.





L’enterrement est prévu ce jeudi matin à Mitsamihuli , où familles, amis, collègues et anonymes sont attendus pour rendre un dernier hommage à l’inspecteur Chamsoudinr.





MGU NAMREHEMU YAMLAZE PVEMA INCHAALLAH.





Police Nationale