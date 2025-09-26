Les illusionnistes de l’archipel de la lune : pour que la vie ne soit plus un exil. Ce drame n’est pas une fatalité : il est la conséquence directe de

Les illusionnistes de l’archipel de la lune : pour que la vie ne soit plus un exil







Depuis trop longtemps, les Comores sont maintenues sous le règne d'illusionnistes politiques, applaudis par un peuple épuisé, résigné, presque habitué à l'inacceptable. Dans l'archipel de la lune, donner la vie ou accompagner la mort devrait être un instant de dignité, d'amour et de proximité. Pourtant, faute d'hôpitaux dignes et de structures adaptées, des milliers de Comoriens sont condamnés à l'exil pour espérer un simple droit : celui de se soigner.





Chaque départ forcé est une blessure. Les instants les plus précieux de l’existence, une naissance, une opération, la main qu’on tient au chevet d’un proche se transforment en épreuves d’éloignement et de douleur. Des familles déchirées, des malades écrasés par les dettes, et d’autres, trop pauvres pour partir, qui s’éteignent dans l’indifférence générale.





Et comme si cela ne suffisait pas, en 2025, certains osent encore présenter l’accès à l’eau potable et à l’électricité comme une faveur, un miracle presque tombé du ciel. Ces besoins vitaux, qui devraient être garantis à chacun, sont transformés en trophées de propagande. Pendant ce temps, la majorité du peuple vit dans le noir, cherche l’eau goutte après goutte, et survit dans une précarité qui ronge la dignité humaine.





Ce drame n’est pas une fatalité : il est la conséquence directe de décennies d’abandon et d’irresponsabilité. Depuis plus d’un demi-siècle d’indépendance, une poignée d’hommes se partage le pouvoir, certains l’ayant monopolisé pendant des décennies, cumulant privilèges et promesses trahies. Leur longévité politique n’a produit ni stabilité, ni progrès, mais une illusion soigneusement entretenue pour masquer la faillite.





Un pays ne se construit pas avec des mirages, mais avec des actes. Les Comores ont besoin d’hôpitaux qui soignent vraiment, d’un système de santé solide, d’une eau qui coule au robinet, d’une lumière qui éclaire chaque foyer, d’un avenir qui ne se résume pas à l’exil.





Car un pays qui oblige ses enfants à aller naître ou mourir ailleurs porte une cicatrice profonde. Et un pays où les dirigeants transforment les droits fondamentaux en privilèges, tout en s’accrochant au pouvoir comme à un trône héréditaire, n’est pas seulement fragile : il est trahi par ses élites et menacé jusque dans son âme.





Ces images parlent d’elles-mêmes.





Tellement habitués à voir ces drames chaque jour, beaucoup finissent par trouver cela « normal », comme si l’âme du Comorien se transformait peu à peu en pierre.





Des pompiers et des gendarmes au chevet de corps sans vie, ramassés sur les rochers… voilà la réalité qu’aucun discours officiel ne pourra masquer. Pendant que les illusionnistes politiques se félicitent de progrès imaginaires, c’est la jeunesse qui meurt, c’est le peuple qui paye le prix de l’abandon.





Jumma ya hayiri na baraka insh'allah.

Excellente journée sous la protection d'allah incha'Allah et très bonne lecture .





Moussa Mroudjae