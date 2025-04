Du gynécologue au médecin, en passant par les infirmiers anesthésistes, les sages-femmes et. CHRI de Hombo : Plus de 1700 naissances vivantes en 2024.



1758 naissances vivantes en 2024 au Centre Hospitalier Régional Insulaire de Hombo (CHRI de Hombo)







Ce résultat exemplaire est le fruit d'un travail d'équipe exceptionnel, où chaque maillon de la chaîne a joué un rôle crucial pour garantir une réussite commune.





Du gynécologue au médecin, en passant par les infirmiers anesthésistes, les sages-femmes et les infirmiers du bloc opératoire, chacun a apporté sa compétence et son engagement dans cette démarche collective. Les pédiatres et infirmiers pédiatriques, ainsi que les agents de la buanderie, ont également contribué de manière déterminante, assurant le bon déroulement de chaque étape avec professionnalisme et attention.





Les instrumentalistes ont fait preuve d’une expertise minutieuse, tout comme les agents de surface et les hygiénistes qui ont veillé à maintenir les standards de propreté et de sécurité. Les agents de sécurité ont assuré un environnement serein et sécurisé pour tous. De plus, l’intervention du chauffeur, de l’ambulancier et du brancardier a permis une prise en charge fluide et rapide des patients, garantissant leur transport dans des conditions optimales. L’aide-soignant, quant à lui, a été un soutien constant auprès des patients, apportant des soins de proximité essentiels.





Chacun, à sa manière, a joué un rôle indispensable, et c'est grâce à cette collaboration harmonieuse que nous avons atteint un résultat aussi louable et digne de reconnaissance.





Nayib Salim