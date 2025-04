Croix-Rouge française en Union des Comores : Offre d'emploi à Moroni

Chef.fe de délégation – Moroni – COMORES (H/F)

La Croix-Rouge française en Union des Comores :







La Croix-Rouge française est présente en Union des Comores depuis 2000, notamment à travers des programmes dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la réponse aux urgences causées par les catastrophes naturelles et crises sanitaires. Elle a aussi apporté son soutien au Croissant-Rouge comorien (CRCo), membre du programme PIROI, lors de catastrophes telles que les épidémies de choléra en 2002 et 2007, le crash aérien de 2009, les inondations en 2003 et 2012, le cyclone Hellen en 2014, la crise électorale de mars 2019, le cyclone Kenneth d'avril 2019, l'épidémie de COVID (2018, en cours) et l'épidémie de choléra (2024). La CRF a fermé sa délégation de 2011 à 2015 puis a rouvert depuis 2016.





Le Croissant-Rouge comorien :





Le Croissant-Rouge comorien (CRCo) est reconnu comme Société nationale de secours volontaire autonome, auxiliaire des pouvoirs publics. Membre de la PIROI depuis 2000, il dispose de 15 salariés au siège national, basé à Moroni, et s’appuie sur un réseau de 3 600 volontaires répartis au sein de ses trois branches régionales situées en Grande Comore, à Anjouan et à Mohéli. Le CRCo mène des activités dans les domaines du secourisme et de la formation aux premiers secours, de la santé communautaire (notamment la surveillance à base communautaire, le renforcement du système de santé et la réponse aux épidémies), de la protection avec un accent sur la prévention des violences basées sur le genre, de la promotion des principes et valeurs humanitaires, ainsi que de la gestion des risques de catastrophes à travers des actions de prévention, de préparation et de réponse. À ce jour, seule la Croix-Rouge française, en tant que Société Nationale Participante, est présente aux côtés du CRCo, tandis que la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) est représentée dans la région par son bureau d’Antananarivo.





Poste





Sous l’autorité du responsable Desk 3 Océans, le.la chef.fe de délégation est chargé.e de :

Piloter les relations avec le Croissant-Rouge comorien et les partenaires du Mouvement CR-CR aux Comores ;

Mettre en œuvre la stratégie de la CRF aux Comores ;

Analyser le contexte, préciser les besoins, prendre en compte les ressources existantes et proposer, en concertation avec les partenaires, des actions opérationnelles appropriées ;

Évaluer les situations d’urgence ou de développement et adapter les interventions;

Garantir l’animation de son équipe de délégués CRF ;

Assurer un cadre de travail de qualité à son équipe de délégués CRF ;

Aux côtés du CRCo, représenter la Croix-Rouge française auprès des autorités institutionnelles, des partenaires locaux, et des organismes financeurs ;

Garantir le contrôle de l’application des procédures de la CRF et des financeurs de la CRF pour ses opérations.





Missions et Activités:





Assure la coordination et positionnement stratégique

Assurer la mise en œuvre opérationnelle et le suivi des activités

Supervision de la gestion des moyens financiers et logistiques

Assurer la gestion de la sécurité

Assurer le suivi, l’évaluation, la redevabilité et l’apprentissage

Participer aux bonnes relations partenariales et au développement des Sociétés nationales

Assurer la direction et l’animation efficace et dynamique de son équipe

Participer à l’identification des besoins et des priorités de la Société Nationale





Liens hiérarchiques et fonctionnels:

Lien hiérarchique : Assuré par le responsable du desk 3 Océans, à Paris.

Lien opérationnel : Assure le management de l’ensemble du personnel national (env. 40 personnes) et expatrié (env. 5 personnes) de la mission.





Collabore en interne avec :

L’adjointe desk en charge de la zone Océan Indien

Les services techniques et supports du siège





Collabore en externe avec :





La gouvernance et l’exécutif national de la Croissant-Rouge comorien

Les ministères soutenus dans le cadre des projets, en appui au CRCo

Les partenaires opérationnels humanitaires et du Mouvement CR-CR

Les partenaires techniques et financiers (DUE, AFD, SCAC, etc.)





Expériences / Formation

Qualifications et expériences





Formation Bac+4/5 en gestion de projet humanitaire ou formation équivalente. Expérience significative à un poste identique de 3 ans obligatoire. Expérience dans des contextes de sécurité volatile appréciée. Expérience de l’encadrement d’équipe souhaitée.





Compétences

Exigences du poste obligatoires

Autonome, polyvalent, adaptable

Capacité relationnelle, diplomatique

Bonnes compétences en gestion de projets

Maîtrise de l’outil informatique (autonomie complète sur Word et Excel)

Capacités rédactionnelles et expérience de rédaction de projet et d’élaboration de rapports

Bon esprit analytique et de synthèse.





Compétences appréciées

Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Powerpoint), travail en réseau (G-Suite/Google Workspace)

Connaissance du Mouvement de la Croix-Rouge

Connaissance des mécanismes de réponse à l’urgence

Rigueur, flexibilité et capacité d’adaptation





Compétences liées à l’environnement spécifique de la mission :

Appétence pour les projets de santé

Ecriture de proposition de projet





Langues

Excellent niveau de français obligatoire (parlé et écrit)

Anglais appréciable





Salaire

Conditions d’emploi

Type de statut : expatrié

Type de contrat : CDD de droit français/prime de précarité versé en fin de contrat

Prime de fin d’année : équivalent à un 13ème mois au pro-rata au temps de présence

Perdiem : perdiem journalier qui varie en fonction du pays

Congés : 5 semaines de congés payés/an et 21 jours de récupération – Billet d’avion pris en charge à 100% par la CRf pour trajet domicile/mission pour les congés à 6 mois

Couverture santé : CFE + Mutuelle MSH (couverte 100%) – pris en charge à 75% par la CRf

Assurance MedEvac/rapatriation : Oui

Autres assurances : prévoyance (décès-invalidité)





Résumé

Localisation : Moroni – COMORES

: Moroni – COMORES Durée: 12 mois (renouvelable)

(renouvelable) A pourvoir : Mi-juillet 2025





