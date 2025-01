La future tempête DIKELEDI pourrait frapper Madagascar au stade de cyclone







08/01/2025 : Ce produit du CEP est le panache de trajectoire de l'ensembliste IFS. il montre l'ensemble des solutions proposées par le modèle euro. On peut voir que pour les 3 à 4 prochains jours, la prévision de trajectoire est très bien établie. Ainsi, un atterrissage sur Madagascar à échéance de Samedi sur la région de DANA est très probable. Il n'est pas exclu que le phénomène soit un cyclone au moment de l'atterrissage. 08/01/2025 : Ce produit du CEP est le panache de trajectoire de l'ensembliste IFS. il montre l'ensemble des solutions proposées par le modèle euro. On peut voir que pour les 3 à 4 prochains jours, la prévision de trajectoire est très bien établie. Ainsi, un atterrissage sur Madagascar à échéance de Samedi sur la région de DANA est très probable. Il n'est pas exclu que le phénomène soit un cyclone au moment de l'atterrissage.





Par la suite, une ressortie en mer entre le Sud de DIANA et le Nord de SOFIA est attendue dimanche. Mais comme vous pouvez le voir, au-delà de samedi les solutions se dispersent signe d'une augmentation de l'incertitude. Le système adopte un mouvement parabolique sous l'effet de l'évolution sur la périphérie Ouest de la dorsale qui sera située sur Madagascar.





Les habitants de la grande île situés dans la zone potentiellement concernée par le système (SAVA, DIANA, SOFIA et le Nord-Ouest) sont invités à suivre de très près l'évolution de la situation via Météo Madagascar et à se préparer à toute éventualité.





Pour l'archipel des Comores, il semblerait que le système reste au large Sud-Est des îles. Si tout se passe comme prévu, pas d'impact direct mais essentiellement une influence périphérique qui se matérialiserait par une dégradation pluvieuse ce weekend dont le niveau reste à déterminer. Les habitants doivent garder un œil sur ce système et s'informer de l'évolution de la situation via l'ANACM et Météo-France.





