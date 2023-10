Azali à l'ONU : Entre ridicule, honte et révolte. Honteux et révoltant quand le président de l’Union Africaine zappe le drame humain qui frappe l’Afr

AZALI A L’ONU : ENTRE RIDICULE, HONTE ET REVOLTE







Il s’agit bien évidemment du discours d’Azali devant la 78ème AG de l’ONU. Il s’agit bien évidemment du discours d’Azali devant la 78ème AG de l’ONU.





Ridicule quand le président de l’Union Africaine (UA) joue à la « grenouille qui veut se faire aussi grosse que la vache » sous les applaudissements soutenus de son clan.





S’attribuer un succès illusoire comme l’inclusion de l’UA dans le G20 relève de l’usurpation. Car il s’agit d’une revendication de longue date des Chefs d’Etat pro français comme Ouattara, Macky Sall, Talon, etc. Le G20 qui regroupe des pays intègre un continent !? L’immense Afrique avec ses 54 nations, ravalée au niveau d’un pays.





Réduire la lame de fond qui secoue l’Afrique dite francophone à des simples « changements anticonstitutionnels » relève de la prestidigitation lorsque cette caractérisation provient d’Azali, un putschiste multi récidiviste qui s’apprête à commettre un holdup électoral.





Réclamer « un multilatéralisme plus juste, … l’accompagnement des partenaires de la Communauté Internationale, … miser sur la réalisation des ODD, … » relève des sottises de dirigeants africains d’un autre âge. Ceux-là, à l’instar d’Azali, Ouatara, Talon, ne comprennent pas que l’Afrique des peuples ne demande pas une simple inclusion de l’UA dans le Conseil de Sécurité de l’ONU. Non l’Afrique de la souveraineté exige une profonde restructuration de l’ONU qui, sous peine de disparaître, doit refléter le monde d’aujourd’hui et non celui issu de la deuxième guerre mondiale





Honteux et révoltant quand le président de l’Union Africaine zappe le drame humain qui frappe l’Afrique dans la mer méditerranée et dans le bras de mer séparant les îles comoriennes de Mayotte et Anjouan. Comment peut-on présenter les défis de l’Afrique, alimentaires, climatiques, sécuritaires et oublier les morts et disparus des mers, ces jeunes africains qui fuient la misère.





On a affaire à un président de l’Union Africaine irresponsable qui se contente de phrases générales pour amuser la galerie et jouer au dirigeant international aux yeux de ses partisans.





Honteux et révoltant quand le président de l’Union des Comores se contente d’affirmer la « comorianeté de Mayotte » et veut faire croire à un dialogue entre les Comores et la France sur la question de l’île comorienne de Mayotte.





L’opération Wambushu menée en 2023, témoigne de la réalité de ce dialogue.





Il s’agit d’une opération spéciale de MACRON – DARMANIN désignée par « Wambushu » et dont l’objectif consistait à vider Mayotte de ses habitants comoriens ne disposant pas de la nationalité française, multiplication des expulsions et destruction massive des bidonvilles.





Une opération Wambushu qui a bénéficié du soutien actif d’Azali et de son clan. Car Azali ne s’est pas élevé contre cette opération criminelle, il en a juste dénoncé la publicité et en véritable traître il a réclamé que les « pogroms » se déroule dans la discrétion, sans la présence des médias.





Idriss 01/10/2023