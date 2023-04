Les Comores est sous une gouvernance Ponzi depuis des décennies. Le pays vit de mendicité, de tricherie et de corruption. Le FMI devrait procéder à des audits financiers légaux dès maintenant. Les Comores est sous une gouvernance Ponzi depuis des décennies. Le pays vit de mendicité, de tricherie et de corruption. Le FMI devrait procéder à des audits financiers légaux dès maintenant.





La communauté internationale et en particulier les institutions financières ont averti Rais Azali et ses ministres des finances successifs de rétablir la commission anticorruption et de mettre en œuvre l'État de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, la liberté et la démocratie multipartite.





Au lieu de cela, Raïs Azali Assoumani a décidé de promouvoir un régime autoritaire, une mauvaise gouvernance et a presque encouragé la corruption. L'affaire Nazra Ponzi, qui a débuté en 2019, a impliqué de nombreux acteurs des secteurs public et privé. Cette affaire ignoble porte la marque du système de gouvernance et a causé des conséquences collatérales dangereuses et à long terme pour l'économie nationale et la sécurité nationale.





L'État est en faillite et il cherche à obtenir d'urgence une aide financière des institutions de Bretton Wood (FMI & BM) et il serait normal qu'elles suspendent toute négociation avec le régime jusqu'à ce que le récent scandale de Ponzi soit clarifié. Le gouvernement n'est pas en mesure de réaliser un audit approfondi de l'affaire et, par conséquent, seuls le FMI ou l'Union européenne peuvent entreprendre une telle mission.





Le rétablissement de la commission anti-corruption ne servira à rien si ceux qui ont commis tous ces crimes financiers ne sont pas renvoyés du gouvernement et poursuivis en justice.





Ce pourrait être l'occasion pour les Comores de se doter d'une nouvelle constitution démocratique et de servir à la préparation des prochaines élections générales de 2024. Le régime est effondré et Rais Azali Assoumani doit faire preuve de clairvoyance et de courage pour en assumer l'entière responsabilité.





English Version





Comoros has been under Ponzi Governance for decades. We live in begging and cheating and corruption. IMF should conduct financial forensic audits now.





The international community and particularly the financial institutions have been warning Rais Azali and hisbnsuccessive ministers of Finance to restore the anticorruption commission and to implement the rule of law, good governance, respect of huiman rights, freedom and multi-party democracy.





Instead, Rais Azali Assoumani decided to promote authoritarian rule, bad governance and almost promoted corruption. The Nazra Ponzi affair that started in 2019 involved multiple actors from the public and private sectors. The despicable affair carries the hallmark of the governance system and has caused dangerous and long-term collateral consequences to the national economy and national security.





The state is bankrupt and it is seeking urgent infusion of financial assistance from the Bretton Wood institutions ( IMF & WB) and it would only be normal for them to suspend all negotiations with the regime until after the Ponzi recent scandal is clarified. The government is not capable to carry out a thorough audit on the affair and therefore only the IMF or the European Union can undertake such a mission.





The restoration of the anti corruption commission will not serve any purpose if those who committed all these financial crimes are not dismissed from government and also prosecuted.





This could be an ooccasion for Comoros to have a new democratic constitution and to serve for the preparation of the next general elections in 2024. The regime has collapsed and Rais Azali Assoumani should have the foresight and courage to assume full responsibility.





Par Saïd Hilali