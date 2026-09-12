Sénégal : un Comorien arrêté à Dakar avec de la cocaïne, un pistolet et de faux billets. La perquisition effectuée au domicile du Français, à Somone..



Deux hommes dont un Français de 37 ans et un Comorien de 27 ans, ont été interpellés par la brigade de recherches du commissariat urbain de Saly (sud-est de Dakar), lors d’une opération de sécurisation. Deux hommes dont un Français de 37 ans et un Comorien de 27 ans, ont été interpellés par la brigade de recherches du commissariat urbain de Saly (sud-est de Dakar), lors d’une opération de sécurisation.





Selon Seneweb, les faits se sont déroulés le samedi 05 septembre 2026, vers 6 h 30, dans le secteur de Saly Golf. Alertés par un bruit assimilable à un coup de feu, les policiers ont repéré un véhicule 4x4 qui tentait de quitter les lieux. Face au refus du conducteur d’obtempérer, les agents ont tiré deux coups de sommation avant de parvenir à immobiliser le véhicule près de l’hôtel Rhino.





La fouille du véhicule a permis de découvrir un pistolet Colt, une (1) gramme de cocaïne ainsi que des billets en dollars présentés comme faux. Lors de son audition, le Français a expliqué qu’il voulait montrer à son ami comment utiliser l’arme et qu’ils s’étaient rendus près du golf pour effectuer des essais. Il a reconnu la présence de la cocaïne, tout en contestant en être le propriétaire. Concernant les faux billets, il a affirmé qu’il s’agissait de billets destinés à la réalisation de clips vidéo. Le second suspect, lui, a rejeté l’ensemble des accusations portées contre lui.





La perquisition effectuée au domicile du Français, à Somone (à 77 km de Dakar), a également permis aux enquêteurs de saisir quatre munitions, 194 billets de 1 000 dollars et 100 faux billets de 100 dollars.





L’ensemble des objets saisis, ainsi que le véhicule Ford Explorer, ont été placés sous scellés. À l’issue de leur garde à vue, les deux suspects ont été déférés devant le procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention aux fins d’usage de drogue, détention d’arme à feu sans autorisation, détention de faux signes monétaires et refus d’obtempérer.





Pressafrik