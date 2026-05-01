Quand la vérité dérange, la haine s’agite : plaidoyer pour un homme debout. Car en face de ces attaques, il y a un homme. Un homme debout. Un homme co

Quand la vérité dérange, la haine s’agite : plaidoyer pour un homme debout







Aujourd’hui plus que jamais, l’usage de la haine ne se justifie pas. Il n’a pas sa place dans un débat politique digne de ce nom, encore moins dans une société qui aspire à grandir, à évoluer et à se construire sur des bases solides. Aujourd’hui plus que jamais, l’usage de la haine ne se justifie pas. Il n’a pas sa place dans un débat politique digne de ce nom, encore moins dans une société qui aspire à grandir, à évoluer et à se construire sur des bases solides.





Pourtant, nous assistons, avec incompréhension et parfois indignation, à une vague d’attaques répétées contre Fahmi Said Ibrahim. Une hostilité qui dépasse largement le cadre du débat d’idées et qui, bien souvent, semble dénuée de fondement réel. Alors une question simple se pose : pourquoi tant de haine ?





Nos ancêtres nous ont transmis une sagesse précieuse — « shiyengo shindji wupatsa ayibu ». Elle nous rappelle que la critique est saine lorsqu’elle élève, mais qu’elle devient honteuse lorsqu’elle rabaisse. Or, ce que nous observons aujourd’hui ne relève pas de la critique constructive. Il s’agit d’insultes, de mépris, de jalousie et de dénigrement systématique. Et cela, nous le refusons catégoriquement.





Car en face de ces attaques, il y a un homme. Un homme debout. Un homme constant. Un homme dont les valeurs ne varient pas au gré des intérêts ou des circonstances.





Fahmi Saïd Ibrahim incarne une certaine idée de la politique : celle de l’honnêteté, de la loyauté et de la franchise. Dans un paysage où les discours sont souvent calculés, édulcorés ou opportunistes, lui se distingue par une parole claire, assumée et sans détour. Il ne joue pas un rôle — il est ce qu’il dit être.





C’est précisément cette authenticité qui dérange. Il dérange parce qu’il ne triche pas. Il dérange parce qu’il ne manipule pas. Il dérange parce qu’il ne ment pas pour plaire.





Il dit ce qu’il pense, et surtout, il assume ce qu’il dit. Là où certains hésitent, contournent ou se cachent derrière des discours flous, lui avance avec clarté et détermination. Il accepte la contradiction, il écoute, il débat — mais jamais il ne renonce à ses convictions par facilité.

Et c’est là que se creuse le fossé.





Car tous n’ont pas cette capacité. Tous ne peuvent pas porter leurs idées avec autant de constance et de courage. Certains préfèrent attaquer l’homme plutôt que de répondre à ses idées. D’autres tentent de le discréditer parce qu’ils ne peuvent rivaliser sur le terrain du débat. Mais la vérité est simple : la solidité d’un homme se mesure dans l’adversité.





Et Fahmi Saïd Ibrahim, face aux critiques, ne s’effondre pas — il s’élève. Il fait également preuve d’une lucidité rare en distinguant deux notions fondamentales : la légalité et la légitimité. Là où ses détracteurs tentent de les confondre pour servir leurs intérêts, lui rappelle qu’elles ne sont pas interchangeables. Cette rigueur intellectuelle, cette capacité à poser les bons cadres, témoigne d’une vision politique structurée et réfléchie. Alors oui, il dérange.





Mais ce n’est pas une faiblesse. C’est souvent le signe que l’on incarne quelque chose de différent. Quelque chose de plus exigeant. Quelque chose qui force les autres à se remettre en question. Il est temps aujourd’hui de dépasser les attaques stériles et de revenir à l’essentiel : le débat d’idées, le respect mutuel et la recherche du bien commun. Car au final, ce n’est pas la haine qui construit une nation. Ce sont les valeurs, le courage et la vérité. Et l’histoire ne retient jamais ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui restent debout quand tout vacille.





Hadji Mbae Soilihi

Citoyen comorien