Le Gouvernement n’a t il pas échoué ? Ce climat ne semble pas non plus épargner le Gouvernement qui donne le sentiment d’avoir démissionné des grandes

Le Gouvernement n’a t il pas échoué ?







Cette crise sociale prévisible qui s’enlise n’est t elle pas le signe d’un échec de l’Exécutif ? N’y a il pas nécessité d’un remaniement ministériel ? Ce silence semble traduire le besoin d’un autre type de gouvernance plus responsable et très à l’écoute. Cette crise sociale prévisible qui s’enlise n’est t elle pas le signe d’un échec de l’Exécutif ? N’y a il pas nécessité d’un remaniement ministériel ? Ce silence semble traduire le besoin d’un autre type de gouvernance plus responsable et très à l’écoute.





Cette crise a t elle donné lieu à des réunions extraordinaires , notamment un Conseil de Ministres extraordinaire? Si oui, le défaut de communication institutionnelle devient source d’inquiétude supplémentaire.





Face à cette situation, le PR devrait, à son retour, donner un signal fort et une réponse politique ferme. La place du Ministre en charge de l’Economie était plus à Moroni qu’à Nairobi. Le propre d’un Gouvernement est d’être en capacité d’anticiper, de prévoir et d’y faire face à toute circonstance et à tout événement imprévisible soit il. Il faut se montrer à la hauteur des enjeux.





Le Cabinet du PR semble davantage affaibli avec l’absence du Dir Cab lequel est attendu à Moroni dans les prochaines heures. Néanmoins, le Cabinet paraît inanimé depuis un moment excepté les sorties privées de quelques uns de ses membres, ne s’assimilant pas à des réactions officielles, la Présidence ayant son propre porte-parole visiblement préoccupé par l’organisation des jeux des îles , les méfaits des cumuls de responsabilités.





Ce climat ne semble pas non plus épargner le Gouvernement qui donne le sentiment d’avoir démissionné des grandes questions touchant la vie socio-économique du pays. Il s’est progressivement effacé. La SCH est une entreprise publique placée sous la tutelle technique et financière d’un exécutif, elle n’est pas l’état dans l’Etat. En quittant son poste de DG de ladite société, le Colonel Aboubacar Mze Cheik l’avait assainie, plus de 7 milliards étaient dans les caisses, Mgomdri autant, son successeur héritait de près de 11 milliards. Les résultats peuvent s’obtenir avec bonne volonté et non dans l’improvisation et l’impréparation des choix hasardeux.





Aujourd’hui, la Banque Islamique via sa branche IFFTC devrait davantage s’assurer des mécanismes de transparence entourant les fonds qu’elle consacre à la SCH pour l’approvisionnement des produits pétroliers, d’assez nombreuses zones d’ombre semblent y subsister. Le voile doit être levé sans rien occulter.





En définitive, le même État qui a contracté près de 80 millions d’euros pour le projet mort né du Galawa pourrait peut-être envisager avec une opération similaire ou autre l’extension rapide des capacités de stockage à long terme de la SCH. En attendant le Gouvernement à l’instar de l’éphémère Renouveau paraissent afficher leurs limites respectives.





Cette grève enregistre déjà sa première victime sans compter son lot de conséquences et dégâts matériels. Et les besoins vitaux d’eau courante de la population, paramètre visiblement ignoré comme tant d’autres. Et les nécessités pour la DGSC?





L’histoire, clémente soit-elle, ne risque pas réserver un autre destin politique supplémentaire au PR après 2029 !





Texte : Damed Kamardine