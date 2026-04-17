Quand la parole d’une puissance ne vaut plus engagement. Face à cette instabilité, l’Iran adopte une posture qui mérite d’être lue avec lucidité. En c

Quand la parole d’une puissance ne vaut plus engagement





De la diplomatie stratégique à la diplomatie du soupçon







La scène internationale offre parfois des répétitions si régulières qu’elles finissent par devenir des révélateurs. La relation entre l’Iran et les États-Unis en est aujourd’hui une illustration frappante : elle met en lumière non seulement un rapport de force, mais surtout une crise de crédibilité. La scène internationale offre parfois des répétitions si régulières qu’elles finissent par devenir des révélateurs. La relation entre l’Iran et les États-Unis en est aujourd’hui une illustration frappante : elle met en lumière non seulement un rapport de force, mais surtout une crise de crédibilité.





Sous l’ère de Donald Trump, une logique s’est installée et semble désormais durable : annoncer des négociations, afficher une volonté d’apaisement, puis opérer un revirement brusque. Sanctions, menaces, pressions... comme si la parole diplomatique était devenue un simple outil tactique, déconnecté de toute continuité stratégique.





Ce qui pourrait être interprété comme une stratégie de pression calculée produit en réalité un effet inverse : une érosion progressive de la confiance. Or, en diplomatie, la confiance n’est pas un luxe, elle est une condition.





Face à cette instabilité, l’Iran adopte une posture qui mérite d’être lue avec lucidité. En continuant de participer aux discussions, Téhéran ne fait pas preuve de naïveté. Il s’inscrit dans une démarche stratégique : rester dans le cadre du dialogue pour mieux en révéler les limites, maintenir une légitimité internationale, et inscrire son action dans le temps long.





Car la puissance ne se mesure pas uniquement à la capacité de contraindre. Elle se mesure aussi à la capacité d’engager et de tenir. Lorsque la parole devient fluctuante, elle cesse d’être un instrument d’influence pour devenir un facteur d’instabilité.





Dans ce contexte, la répétition des revirements ne renforce pas l’autorité : elle la fragilise. Elle installe un doute structurel qui, à terme, réduit la portée même des initiatives diplomatiques.

Un proverbe comorien éclaire avec une remarquable justesse cette dynamique :

“Mgala wadjulwa, kosiha hindru itso nd’eauwambiha.”

(Un piège connu n’attrape que celui qui l’a posé.)

À mesure que les mécanismes se répètent, ils deviennent lisibles. Et ce qui est lisible cesse d’être efficace.





Dès lors, une interrogation s’impose : une puissance peut-elle durablement influencer l’ordre international si sa parole est perçue comme réversible ?





Car lorsque la confiance disparaît, la diplomatie se vide de sa substance.

Et ce qui reste n’est plus une stratégie mais une mise en scène.





Dini Nassur